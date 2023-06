Mai mulți locuitori din Sectorul 3 se plâng că nu dorm nopțile din cauza zgomotului de la o terasă. UPDATE / Reacția patronului: Ei sunt nemulțumiți că au pierdut niște locuri de parcare. Noi vrem să facem ceva frumos și nu suntem lăsați

Sute de bucureşteni care locuiesc în Sectorul 3, pe Aleea Stănilă, nu mai pot dormi nopțile produs de terasa „Gloria Garden”. Primăria Sectorului 3 a transmis că societățile comerciale care-și desfășoară activitatea acolo au fost amendate de mai multe ori în ultimii ani. Numai că amenzile sunt foarte mici. Oamenii din zonă spun că sunt amenințați și intimidați de patronul terasei, iar polițiștii vin „doar să se asigure că evenimentul domnului Paraschiv (managerul) se desfășoară conform planului”.

UPDATE: Petrică Paraschiv, patronul terasei, a declarat, pentru B1TV.RO, că, în fapt, oamenii care tot depun plângeri sunt supărați pentru că și-au pierdut locurile de parcare. Totodată, acesta a negat categoric faptul că i-ar fi intimidat pe oameni. Paraschiv a mai susținut că, în trecut, zona era neîngrijită și se ascundeau acolo tot felul de oameni certați cu legea. Atunci, locuitorii depuneau plângeri că de ce nu se face curat. Acum că el vrea să facă ceva frumos, tot nu e bine și nu este lăsat.

„Problemele sunt legate de faptul că i-aș intimida eu pe oameni… E adevărat că am dat niște concerte un pic mai tare decât trebuia, încercăm să reglementăm asta cu Poliția Locală și Poliția Națională, să putem da concerte într-o limită rezonabilă. Noi acolo vrem să facem teatru, evenimente pentru copii, tocmai am sunat pentru Gașca Zurli. Azi, de exemplu, am avut o sesizare pentru zgomot. Am făcut niște piese de teatru pentru copii și Poliția a venit și a constatat că nu e adevărat.

Oamenii fac plângeri doar pentru că au pierdut 50 de locuri de parcare pe care le aveau cumva forțat. Nemulțimirea lor principală asta este, că au pierdut niște locuri de parcare și încearcă să găsească o soluție, să ne hărțuiască. Asta cu intimidarea… De exemplu, ei au încercat să intre în grădină și i-am rugat să nu intre, că e o proprietate privată.

E și o vendetă politică, un fost viceprimar USR sau nu mai știu ce-i acolo, care a început el campanie sau ce e…

Noi nu vrem să facem ceva rău, încercăm să facem un lucru frumos și nu suntem lăsați. Atunci când spațiul era neîngrijit și nefăcut, în care se adunau tot felul de oameni certați cu legea, ne-au spus cei de la Poliție, atunci făceau plângere că de ce nu-i curat”, a susținut Petrica Paraschiv.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Bucureștenii exasperați de poluarea fonică produsă de o terasă se plâng că autoritățile nu fac nimic pentru ei

Terasa se află chiar între blocuri. E vorba de fosta locaţie a cinematografului în aer liber Gloria, transformată intr-o terasa cu concerte în aer liber.

„Seara cand ajung acasă, zgomotul infernal, ma refer la cel din casă, inclusiv cu geamurile inchise, mă scoate în strada. In strada, care e de fapt o alee, e plin de masini, oameni si politie care vin doar să se asigure că evenimentul domnului Paraschiv (n.r.- manager) se desfasoară conform planului. Domnul Paraschiv încearcă să ne intimideze punandu-și „gorilele” să se infiltreze in grupul nostru, să ne filmeze, ba chiar a si chemat politia pe motiv ca blocăm circulatia. Ce am facut pana acum: plângeri la Politie, la Garda de Mediu, la primărie, la Enel si Apanova, bănuim ca s-au înțepat ilegal în structurile existente și nici nu auzim un generator.

Poliția nici macar nu stim daca a dat o amenda – cu atat mai mult cu cat domnul Paraschiv ne-a amenintat de fata cu dansii ca trimite controalele la asociatiile de locatari. Garda de Mediu are program pana la 18, iar concertele incep la 20/20:30, de joi pana sambata. Incercam sa strangem semnaturi si sa-l dam in judecata. Pluteste în aer o stare de frică, incertitudine și anxietate. Va rog din suflet sa ne ajutati în orice fel puteti!”, a declarat pentru, , o femeie care locuiește în zonă.

Vinovații de poluarea fonică au primit amenzi extrem de mici

Primăria Sectorului 3 a transmis, pentru G4Media, că de-a lungul anilor a amendat mai multe societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe fosta locaţie a cinematografului Gloria.

De exemplu, actualul deținător al imobilului, SC Patrick’S Events Impresariat SRL, a primit o amendă de 1.000 de lei pentru executarea fără autorizație a mai multor lucrări. Din același motiv a fost amendată cu 4.000 de lei firma IWED Wise SRL, care a închiriat acolo o suprafață de 2000 mp.

Agentul economic a mai fost amendat cu 2.500 de lei pentru că a desfășurat activitate de alimentație publică fără să dețină aviz de funcționare comercială eliberat de Primăria Sectorului 3. De asemenea, a mai primit o amendă de 2.000 de lei pentru activitate de subînchiriere spații fără să dețină acord de funcționare comercială eliberat de Primărie.

Societatea a fost sancționată cu 2.000 de lei pentru neafișarea la loc vizibil a datelor de identificare ale acesteia și cu 500 de lei pentru neafișarea unui orar de funcționare la loc vizibil la intrarea în unitate.

Totodată, mai multe sesizări privind tulburarea ordinii și liniștii publice au fost înregistrate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală în zilele de 11, 12 și 13 mai 2023.

„Întrucât aspectele de tulburare a ordinii și liniștii publice au fost reclamate atât la dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală cât și la Serviciul unic de urgență 112, la fața locului s-au deplasat, pe lângă echipajele de ordine publică ale Serviciului Zona 2, echipaje ale Secției 12 Poliție, care au verificat și au luat măsuri în acest sens”, a transmis Primăria Sectorului 3 remis G4Media.ro.

Întrebat ce pot face bucureștenii deranjați de poluarea fonică, primarul general, Nicușor Dan, a răspuns: „Este o competenţă a Poliţiei Locale de sector. După cum ştiţi, avizele de funcţionare sunt date de primăriile de sector şi verificarea funcţionării acestor instituţii de alimentaţie publică este făcută de Poliţia Locală de sector. Şi autorizaţia de funcţionare tot de primăria de sector este dată”.