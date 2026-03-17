Un român de 19 ani a fost răpit și torturat de presupuşi traficanți de droguri în orașul Zaragoza, Spania. Intervenția rapidă a poliției a dus la salvarea acestuia în doar câteva ore de la momentul răpirii, iar trei suspecți au fost arestați în urma descinderilor.

Răpit dintr-un bar, în fața martorilor

Incidentul a avut loc într-un bar din , unde tânărul se afla împreună cu mai mulți prieteni. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, patru indivizi au intrat în local, l-au scos cu forța pe român și l-au urcat într-un autoturism, după care au părăsit rapid zona, scrie Adevărul.

Martorii au reacționat imediat și au alertat poliția, oferind detalii importante despre mașina folosită de suspecți, dar și despre direcția în care aceștia au plecat. Aceste informații s-au dovedit esențiale pentru intervenția rapidă a oamenilor legii.

Intervenție rapidă a poliției

În urma apelurilor primite, polițiștii au demarat o operațiune de căutare și au reușit, în aproximativ patru ore, să identifice locul în care se aflau răpitorii.

Oamenii legii au descins într-un apartament unde l-au găsit pe tânăr. Acesta era în stare gravă, prezentând răni în urma torturilor la care fusese supus. Victima a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este monitorizată de medici.

Arestări și descoperiri în apartament

În urma intervenției, polițiștii au arestat trei persoane, doi cetățeni marocani și un sud-american, suspectați de implicare în răpire și agresiune.

În locuința în care era ținut captiv tânărul, anchetatorii au descoperit cantități importante de droguri, arme și sume mari de bani. Aceste descoperiri indică faptul că suspecții ar face parte dintr-o rețea de trafic de droguri.

Ipoteza anchetatorilor

Potrivit poliției spaniole, cazul ar avea legătură cu o datorie pe care tânărul român o avea față de traficanți. Anchetatorii iau în calcul varianta unei reglări de conturi între membrii sau colaboratorii unei rețele infracționale.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc răpirea și rolul fiecărei persoane implicate. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca și alte persoane să fie implicate în acest caz.