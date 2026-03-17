B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tânăr român, răpit și torturat în Spania. Cum a ajuns în această situație și cine sunt agresorii

Tânăr român, răpit și torturat în Spania. Cum a ajuns în această situație și cine sunt agresorii

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 13:52
Sursă foto: Freepik/ @rawpixel.com
Un român de 19 ani a fost răpit și torturat de presupuşi traficanți de droguri în orașul Zaragoza, Spania. Intervenția rapidă a poliției a dus la salvarea acestuia în doar câteva ore de la momentul răpirii, iar trei suspecți au fost arestați în urma descinderilor.

Răpit dintr-un bar, în fața martorilor

Incidentul a avut loc într-un bar din Zaragoza, unde tânărul se afla împreună cu mai mulți prieteni. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, patru indivizi au intrat în local, l-au scos cu forța pe român și l-au urcat într-un autoturism, după care au părăsit rapid zona, scrie Adevărul.

Martorii au reacționat imediat și au alertat poliția, oferind detalii importante despre mașina folosită de suspecți, dar și despre direcția în care aceștia au plecat. Aceste informații s-au dovedit esențiale pentru intervenția rapidă a oamenilor legii.

Intervenție rapidă a poliției

În urma apelurilor primite, polițiștii au demarat o operațiune de căutare și au reușit, în aproximativ patru ore, să identifice locul în care se aflau răpitorii.

Oamenii legii au descins într-un apartament unde l-au găsit pe tânăr. Acesta era în stare gravă, prezentând răni în urma torturilor la care fusese supus. Victima a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este monitorizată de medici.

Arestări și descoperiri în apartament

În urma intervenției, polițiștii au arestat trei persoane, doi cetățeni marocani și un sud-american, suspectați de implicare în răpire și agresiune.

În locuința în care era ținut captiv tânărul, anchetatorii au descoperit cantități importante de droguri, arme și sume mari de bani. Aceste descoperiri indică faptul că suspecții ar face parte dintr-o rețea de trafic de droguri.

Ipoteza anchetatorilor

Potrivit poliției spaniole, cazul ar avea legătură cu o datorie pe care tânărul român o avea față de traficanți. Anchetatorii iau în calcul varianta unei reglări de conturi între membrii sau colaboratorii unei rețele infracționale.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc răpirea și rolul fiecărei persoane implicate. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca și alte persoane să fie implicate în acest caz.

Tags:
Citește și...
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Eveniment
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Eveniment
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Eveniment
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Scene de groază în Capitală! Trei minori loviți în plin de o mașină scăpată de sub control
Eveniment
Scene de groază în Capitală! Trei minori loviți în plin de o mașină scăpată de sub control
Europa, lovită de avalanșe. Peste 125 de decese au fost raportate în acest sezon de iarnă
Eveniment
Europa, lovită de avalanșe. Peste 125 de decese au fost raportate în acest sezon de iarnă
Le Monde: În România, astrologia joacă un rol important în relațiile romantice. Cuplurile care aleg data nunții, în funcție de astrogramă
Eveniment
Le Monde: În România, astrologia joacă un rol important în relațiile romantice. Cuplurile care aleg data nunții, în funcție de astrogramă
Cum cureți corect bureții de vase? Metoda care elimină aproape toate bacteriile
Eveniment
Cum cureți corect bureții de vase? Metoda care elimină aproape toate bacteriile
Bucureștiul pe harta fashion-ului european: ce branduri de top s-au deschis recent
Eveniment
Bucureștiul pe harta fashion-ului european: ce branduri de top s-au deschis recent
Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce probleme au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a
Eveniment
Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce probleme au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a
CAIR solicită Guvernului să inițieze consultări cu mediul de afaceri: România are nevoie de un nou model economic pentru relansarea productivității
Eveniment
CAIR solicită Guvernului să inițieze consultări cu mediul de afaceri: România are nevoie de un nou model economic pentru relansarea productivității
Ultima oră
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:17 - Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)