Sfârșit tragic pentru o femeie de 36 de ani. Aceasta a murit după ce a căzut de la al patrulea etaj al unui bloc. Potrivit locatarilor imobilului, victima nu locuia acolo.

Cuprins:

Când și unde s-a întâmplat incidentul tragic Ce spun locatarii blocului din care a căzut femeia

Când și unde s-a întâmplat incidentul tragic

Incidentul tragic s-a petrecut luni dimineață, în Târgu Mureș. Poliția a fost sesizată în jurul orei 8.10 cu privire la eveniment, iar când au ajuns la fața locului, victima nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia, informează Agerpres, citat de .

„Astăzi (luni, n.red.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Ce spun locatarii blocului din care a căzut femeia

blocului susţin că victima nu locuia în acel imobil şi că ar fi căzut de la unui spaţiu dedicat uscătoriei.