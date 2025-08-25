B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident tragic în Mureș. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc

Incident tragic în Mureș. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc

B1.ro
25 aug. 2025, 16:12
Incident tragic în Mureș. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc
Crimă în Mehedinți. Unde a fost găsit corpul neînsuflețit al victimei Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sfârșit tragic pentru o femeie de 36 de ani. Aceasta a murit după ce a căzut de la al patrulea etaj al unui bloc. Potrivit locatarilor imobilului, victima nu locuia acolo.

Cuprins:

  1. Când și unde s-a întâmplat incidentul tragic
  2. Ce spun locatarii blocului din care a căzut femeia

Când și unde s-a întâmplat incidentul tragic

Incidentul tragic s-a petrecut luni dimineață, în Târgu Mureș. Poliția a fost sesizată în jurul orei 8.10 cu privire la eveniment, iar când au ajuns la fața locului, victima nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia,  informează Agerpres, citat de Observator News.

„Astăzi (luni, n.red.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată. La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă. Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Ce spun locatarii blocului din care a căzut femeia

Locatarii blocului susţin că victima nu locuia în acel imobil şi că ar fi căzut de la geamul unui spaţiu dedicat uscătoriei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
IGPR respinge acuzațiile privind echipamentele vândute în mediul online. Ce a transmis instituția
Eveniment
IGPR respinge acuzațiile privind echipamentele vândute în mediul online. Ce a transmis instituția
Înghețată de vanilie, făcută în casă. Rețeta unui desert răcoritor, perfect pentru o zi de august
Eveniment
Înghețată de vanilie, făcută în casă. Rețeta unui desert răcoritor, perfect pentru o zi de august
Experiment B1tv.ro: Cu cât s-a scumpit coșul de cumpărături în august 2025, față de august 2024, după majorarea TVA și a inflației. Produsele cu cele mai mari creșteri de prețuri
Eveniment
Experiment B1tv.ro: Cu cât s-a scumpit coșul de cumpărături în august 2025, față de august 2024, după majorarea TVA și a inflației. Produsele cu cele mai mari creșteri de prețuri
Derapaj. Controversata doctoriță Flavia Groșan spune că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cele vaccinate / Colegiul Medicilor Bihor anunță o anchetă și critică pe doctoriță, deși n-a sancționat-o deloc în ultimii ani
Eveniment
Derapaj. Controversata doctoriță Flavia Groșan spune că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cele vaccinate / Colegiul Medicilor Bihor anunță o anchetă și critică pe doctoriță, deși n-a sancționat-o deloc în ultimii ani
Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
Eveniment
Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii
Eveniment
Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii
O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
Eveniment
O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Eveniment
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Eveniment
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Eveniment
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Ultima oră
16:31 - Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
16:20 - IGPR respinge acuzațiile privind echipamentele vândute în mediul online. Ce a transmis instituția
16:00 - Mircea Abrudean, răspuns vehement: „Este unica șansă pentru România de a se redresa”
15:52 - Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
15:52 - Grindeanu: E absolut scandalos că unii furnizori de energie nu facturează acum, ca să prindă TVA-ul mărit. Am cerut ministrului Energiei ca vinovații să plătească (VIDEO)
15:28 - Înghețată de vanilie, făcută în casă. Rețeta unui desert răcoritor, perfect pentru o zi de august
15:23 - Ghidul Rabla modificat, repus în dezbatere publică. Ce nouătăți aduce programul de reînoire a parcului auto
15:20 - Experiment B1tv.ro: Cu cât s-a scumpit coșul de cumpărături în august 2025, față de august 2024, după majorarea TVA și a inflației. Produsele cu cele mai mari creșteri de prețuri
15:05 - „A mierlit?”. Cum a reușit un politician AUR să fure locuințele unor bătrâni: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
15:00 - Zaragoza: Doi români au fost găsiți morți în groapa de gunoi a orașului