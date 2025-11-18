Târgul de Crăciun din Craiova pentru localnici și turiști, impresionați de atmosfera spectaculoasă și decorul luminat. Totuși, în timp ce oamenii se bucură de peisajul de poveste, prețurile produselor culinare provoacă nedumerire și discuții aprinse.



Mulți vizitatori afirmă că tarifele sunt mai ridicate decât se așteptau, în special pentru porțiile servite la standurile de mâncare. Chiar și așa, cozile nu lipsesc, semn că experiența completă a târgului rămâne tentantă pentru cei care îl vizitează.

Cât de mari sunt prețurile la Târgul de Crăciun din Craiova în 2025

Târgul de Crăciun de la Craiova este considerat unul dintre cele mai scumpe din România. Vizitatorii au observat din nou că prețurile, în special la mâncare, sunt foarte ridicate.