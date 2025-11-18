Trei mici cu cartofi prăjiți pot depăși ca preț o masă la restaurant. Un mititel costă 8 lei, iar 100 de grame de cartofi prăjiți ajung la 10 lei. Românii care vor să guste preparatele de la târg trebuie să fie pregătiți pentru prețuri mari. Cârnații, ceafa sau aripioarele sunt 15 lei/100 g, iar o porție de fasole cu ciolan ajunge la 25 de lei.
Băuturile se aliniază și ele acestui trend, păstrând prețuri la fel de ridicate. Apa se vinde între 8 și 10 lei, ceaiul este 10 lei, iar un pahar de vin alb sau roșu costă tot 10 lei. Și vinul fiert ajunge la 15 lei. Acest preț îi face pe mulți vizitatori să se gândească înainte de a se opri la o căsuță cu băuturi calde.
Cât ajunge să plătești pentru o masă simplă la Târgul de Crăciun
Românii care intenționează să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova trebuie să știe dinainte cât ajunge să coste o porție obișnuită de mâncare. Un meniu simplu cu trei mici și cartofi prăjiți costă 44 de lei. Cei trei mici sunt 24 de lei, iar cartofii prăjiți mai adaugă 20 de lei, calculați la 10 lei pentru 100 de grame, potrivit cancan.ro.