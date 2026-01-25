B1 Inregistrari!
Mandat de arestare pentru bucureșteanul care a sechestrat o femeie și pe copilul acesteia. Procurorii l-au acuzat de încălcarea ordinului de protecție

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 20:32
Mandat de arestare pentru bucureșteanul care a sechestrat o femeie și pe copilul acesteia. Procurorii l-au acuzat de încălcarea ordinului de protecție
Sursa foto: Shutterstock

Mandat de arestare pe numele bărbatului, din București, care și-a sechestrat fosta parteneră și pe copilul acesteia, de un an, într-o locuință. Individul este acuzat de încălcarea ordinului de protecție.

Mandat de arestare pentru sechestrare

Bărbatul care și-a sechestrat fosta parteneră și pe copilul acesteia, de un an, într-o locuință din Prelungirea Ghencea, a primit mandat de arestare. Instanța a admis propunerea procurorilor, în acest caz, și a dispus ca individul să stea la închisoare pentru 30 de zile. Informația a fost dată publicității de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Bărbatul a fost reținut sâmbătă seara, în urma unei operațiuni la care au participat și luptătorii din cadrul SAS. Polițiștii au intervenit după ce au fost sesizați de o prietenă a femeii. Aceasta a văzut cum individul, în vârstă de 21 de ani, a venit și a luat-o cu forța închizând-o în casă, împreună cu copilul.

Ea a sesizat autoritățile, temându-se pentru siguranța prietenei sale și a copilului, mai ales că fostul partener ar fi avut un cuțit cu care amenința.

Intervenție pentru salvarea femeii sechestrate

Mandat de arestare pe numele bărbatului care și-a sechestrat fosta parteneră. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, iar aceasta a declarat că este în siguranță. Ea a insistat că nu dorește intervenția autorităților. Ulterior, însă, după verificări, s-a constatat că pe numele bărbatului există un ordin de protecție. Drept urmare, a fost organizată operațiunea de salvare. La fața locului a fost chemat un negociator pentru a discuta cu bărbatul.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Forţele de ordine au constatat că femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol.

„Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 25 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încălcarea măsurilor dipuse prin ordinul de protecţie, lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe”, a transmis Poliția română.

