Tentativă de omor la metroul din București. O femeie a încercat să arunce două persoane în fața trenului, la stația Lujerului (VIDEO)

O femeie a încercat să arunce două persoane în fața metroului, la stația Lujerului, miercuri dimineața. Femeia a fost prinsă de polițiști și dusă la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia din București.

Femeia în cauză este acuzată în prezent că ar fi încercat să împingă două persoane, în fața metroului, la Stația Lujerului. Din fericire, nu s-a produs o tragedie pentru că trenul ajunsese deja în stație la momentul în care femeie i-a agresat pe cei doi călători.

Femeia este acuzată că ar fi agresat și ar fi încercat să împingă două persoane în fața trenului, la Stația de metrou Lujerului. Un martor a reușit să o fotografieze pe aceasta, iar astfel polițiștii au identificat-o și au preluat-o, ducând-o la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia pentru investigații.

Scenela0 șocante au fost fotografiate de un călător, iar acesta a le-a transmis în mediul virtual. Astfel, polițiștii au reușit să o prindă pe femeia care a încercat să împingă un bărbat și o femeie în fața metroului.

Din fericire, metroul deja oprise în stație, iar astfel tragedia a fost evitată, cele două persoane scăpând nevătămate.

Femeia a fost prinsă de polițiști și dusă la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, existând suspiciuni cu privire la o serie de afecțiuni psihice. Femeia a fost internată acolo, iar ulterior se vor face toate investigațiile. În același timp ea a fost și reținută.

În urma investigațiilor ce se vor realiza la spital, se va stabili dacă se propune arestarea preventivă a femeii.

Incidentul de miercuri, de la stația Lujerului, amintește de momentul șocant din urmă cu 4 ani, când o altă femeie, descoperită cu afecțiuni psihice a aruncat o tânără în fața trenului, la stația de metrou Nicolae Grigorescu. Ea și-a pierdut atunci viața, iar agresoarea a fost condamnată la închisoare pe viață, în prezent fiind internată din cauza unor afecțiuni psihice foarte grave.

Acesta nu ar fi fost primul incident de acest fel de la Lujerului

În urmă cu câteva zile, un bărbat a atras atenția, pe rețelele sociale, cu privire la o femei care l-a agresat pe peronul stației Lujerului și care ar fi încercat să-l împingă în fața trenului.

„Astăzi când eram pe peron la Lujerului, femeia a încercat să mă împingă (eu inițial nu am realizat asta pentru că vorbea non-stop cu mine, eu având căștile în urechi, nu mi-am dat seama. Am realizat ce voia să facă atunci când am văzut-o încercând să o împingă pe o fata cu ajutorul crucii pe care o ținea în mână). Am urcat in metrou, i-am făcut o poză.

Cât am vorbit cu paznicul de la metrou, aceasta a dispărut. Am cautat-o în metrou și apoi pe peronul stației următoare. Am pierdut-o din ochi. Ca să o recunoașteți: femeia vorbește singură, țipă, înjură, în metrou începuse să plângă și ținea non-stop cu forța acea cruce maro în mână”, a transmis cineva, pe pagina MetroCrush.