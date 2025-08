Cum a învățat George Simion limba engleză: „Prindeam de la Cartoon Network”

Liderul AUR, , a povestit recent într-o emisiune că a început să învețe limba engleză de la o vârstă foarte fragedă, influențat de programele TV disponibile imediat după Revoluție: „Niște noțiuni înveți la școală, generația mea a fost imediat după Revoluție, prindeam de la , filmele americane, Dallas, aveam 4-5 ani… Și am continuat.”

Cuprins:

Ce rol au avut desenele animate și serialele în procesul de învățare a lui Simion

Cum și-a continuat studiile de engleză în școală și facultate

De ce a fost criticat George Simion pentru prestația în limba franceză

Ce reacții a stârnit apariția sa la TV în Franța

Potrivit declarațiilor sale, expunerea constantă la canale precum Cartoon Network și la seriale americane l-a ajutat să acumuleze vocabular și să-și formeze o bază în limba engleză. Simion a menționat că obișnuia să urmărească aceleași programe ca toți copiii din acea vreme, dar, ulterior, s-a orientat și către filme mai complexe.

George Simion a spus că a susținut proba la limba engleză în cadrul examenului de Bacalaureat, studiind la liceul „Gheorghe Lazăr” din București. A urmat cursurile de Administrație Publică, dar nu își amintește clar dacă a continuat cu ore de engleză și în facultate:

„Am dat și Bacalaureatul la Engleză, în școală, 87, București, după aceea Liceul Gheorghe Lazăr și să-mi aduc aminte dacă am făcut și la Universitate, am făcut Administrație Publică, trebuie să-mi aduc aminte dacă am făcut cursuri de engleză.”, a mai spus Simion, în emisiunea „ ”, potrivit .

În luna mai, liderul AUR a fost invitat într-o emisiune la postul francez CNews, unde a încercat să transmită un mesaj despre conflictul din Ucraina în limba franceză. Însă, prestația sa a fost considerată stânjenitoare și incoerentă.

Un fragment viral din emisiune îl arată spunând:

„Nous voulons… îîî, ăă, îhm… o încetare a focului”.

Alte încercări de exprimare au inclus propoziții neterminate sau trunchiate, precum:

„C’est ne pas… che..ă.î.hm… niște judecători nu pot decide procesul electoral”.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât în România, cât și în presa internațională. O profesoară de limba franceză a caracterizat discursul lui Simion ca fiind:

„O improvizație jenantă, care trădează o lipsă de respect față de public. Poate că i-aș fi dat, cu multă îngăduință, un 6. Poate.”

În ciuda studiilor și a expunerii la limbi străine, episodul a ridicat semne de întrebare privind nivelul real de pregătire al politicianului în context internațional.