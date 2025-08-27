Tot mai mulți tineri își pun viața în pericol, în tunelurile metroului, pentru a realiza clipuri și fotografii pe care, ulterior, să le încarce pe rețelele de socializare. Cu gândul la a deveni virali, cei mai mulți dintre ei nu se gândesc la consecințele pe care l-ar putea avea gestul lor. Totul se întâmplă sub privirile paznicilor de la metrou, care fie trec cu vederea, fie au ajuns să fie neputincioși în fața numărului tot mai mare de teribilişti.

La ce pericole se expun tinerii care coboară în tunelurile de la metrou

De cele mai multe ori, tinerii aleg să exploreze stațiile de la capetele magistralelor, acolo unde, în teorie, numărul de călători care i-ar putea observa și raporta este mai mic. Le mai rămâne doar să se ferească de privirile paznicilor și să coboare pe șine. De acolo, îi așteaptă o aventură care, în doar câteva secunde, le poate fi fatală.

„Există o tensiune permanentă în şina a treia, cea roşie. Dacă intri în zona ei pot să se descarce electric prin omul respectiv. Poate să ducă undeva la o putere tensiunea de 750 de volţi la un moment dat poate să absoarbă şi 3000 de amperi. Din păcate personalul Metrorex insuficient nu reuşeşte să îşi apere propietatea”, a declarat Marian Artimon, Preşedinte Sindicatul Metroului, pentru .

Pe lângă pericolul de electrocutare există și acela de a fi luați prin surprindere de metrourile care circulă cu viteză. Însă, se pare că riscul de a-și pierde viața nu este suficient pentru a-i da înapoi pe care își doresc să câștige aprecierea celor de pe .

De ce astfel de cazuri de teribilism nu ajung în atenția poliției

Deși internetul e plin de imagini cu tineri pe șinele și în tunelurile rețelei de metrouri, Poliția cunoaște doar o mică parte dintre acestea, iar asta pentru că Metrorex a trimis foarte puține sesizări.

„Asemenea gesturi extreme le pot pune viața în pericol. Există tensiune electrică ridicată, trenuri care circulă cu viteză și spații extrem de înguste, nefiind prevăzute cu un refugiu”, a declarat Crina Eșanu, Poliția Capitalei.

În urmă cu șapte ani, un tânăr de 18 ani și-a găsit sfârșitul între stațiile Republica și Pantelimon, după ce a luat-o la pas prin tunel. Tragedia ar fi fost rezultatul unei provocări.