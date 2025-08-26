B1 Inregistrari!
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare

Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare

Elena Boruz
26 aug. 2025, 13:59
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Sursă foto: Instagram/@andrei_banuta

Andrei Bănuță, unul dintre cei mai apreciați artiști din tânăra generație, a făcut-o lată! Cântărețul și-a spart capul la cel mai recent concert al său și a împărtășit cu fanii ceea ce i s-a întâmplat.

Andrei este iubit, atât pentru vocea pe care o are și piesele care sunt bune de pus la rană, cât și pentru personalitatea lui. Felul său de a fi, natural, jovial, fără intenții rele a cucerit o Românie întreagă, iar pentru tinerii din ziua de azi este o inspirație.

Ce a postat Andrei Bănuță

Andrei Bănuță a dorit să posteze pe Instagram ceea ce a pățit, deoarece acest incident nu l-a lăsat să mai facă fotografii cu toată lumea. Astfel, el a arătat „dovada”, pentru ca nu cumva fanii săi să se supere.

„Am făcut-o de sânge la propriu, mi-am spart capul! Fratele vostru, are două mâini stângi. Vă mulțumesc pentru prezență și data viitoare vă promit că stăm până la ultimul om (n.r. să facă poze) așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Vă iubesc!”, a spus Andrei Bănuță.

Ce declarații a făcut Andrei despre locul în care a copilărit

Cântărețul a copilărit la malul mării și se pare că este tare mândru de acest lucru. Acesta mărturisea, într-un interviu recent, faptul că marea a fost pentru el și casă și masă, chiar și scenă.

„Locul sfințește omul. Știu că vorba din bătrâni e invers, dar, pentru mine, ambele sintagme sunt potrivite. N-aș fi fost așa artist, dacă nu aveam și marea ca profesor într-ale valurilor. Cred că marea mi-a predat mai degrabă legi ale vieții, decât melancolie sau emoție în melodii. Am înțeles de acolo că valurile trec și se sparg la mal. Poate că, din acest motiv, reușesc să mă țin cu picioarele pe pământ. Pentru că am văzut acolo încă de mic cum e viața, cum merge. Marea m-a învățat să fiu și artist, să fiu și om, de-asta Eforie a fost și casă, și școală, și scenă de probă pentru mine”, a transmis solistul pentru viva.

