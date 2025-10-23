Tragedie dublă la mare! Un cetățean britanic „neexperimentat” a murind încercând să își salveze prietenul care se înecase după ce placa de surf i s-a rupt, în timpul unei .

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc pe plaja , la aproximativ 45 km sud-est de Melbourne, miercuri după-amiază, conform BBC.

Poliția a fost imediat sesizat, iar în 15 minute un echipaj a ajuns cu elicopterul pentru a scoate bărbații din apele tulburătoare. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru aceștia. Decesul amândurora a fost constatat.

Mai mult, ofițerul care i-a recuperat a fost tratat la spital după ce a înghițit apă. El a fost ulterior externat.

În apă, în ciuda avertismentelor

Poliția a declarat că a avertizat publicul miercuri, 22 octombrie, să nu intre în apă din cauza vânturilor puternice, statul confruntându-se cu rafale de până la 130 km/h.

Detectivul Melissa Nixon a spus că surferul, în vârstă de 36 de ani, avea „experiență minimă” și „se pare că abia învăța să facă surf”.

„Condițiile meteo de ieri erau, în mod evident, nepotrivite pentru a intra în apă la surf, fie că ești experimentat sau nu”, a declarat ea.

Cât despre prietenul lui, el a intrat în apă pentru a încerca să îl salveze pe celălalt: „A sărit efectiv în apă ca să-l ajute, însă condițiile erau atât de periculoase încât, din păcate, a cedat și el în fața valurilor și a curenților”, a spus Nixon.

O tragedie ce putea fi evitată

Niciunul dintre cei doi bărbați nu a fost identificat oficial, întrucât poliția nu a reușit încă să anunțe familiile. Pentru fiecare dintre ei va fi întocmit un raport pentru medicul legist.

Detectivul Melissa Nixon a declarat că această dublă tragedie ar fi putut fi complet evitată dacă se respectau avertismentele autorităților.

Întreaga situația a fost descrisă ca fiind „tulburătoare”, iar, în acest context, Nixon a făcut din nou apel la cetățeni să evite surf-ul sau înotul în condiții meteorologice periculoase.