Loteria Română organizează o ediție specială a Tragerilor de Anul Nou, cu premii importante la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Loteria Română organizează Tragerile Speciale

Pe 31 decembrie sunt programate de Anul Nou. Loteria Română pune la bătaie, pentru fiecare din , Joker şi Loto 5/40, premii consistente. Conform organizatorilor, la această ediție vor avea loc o tragere principală și una suplimentară pentru jucători. De menționat că, potrivit unui comunicat al Loteriei, joi, 25 decembrie, şi duminică, 28 decembrie, nu au loc trageri loto.

Pentru cea de-a doua tragere, suplimentară, din 31 decembrie, Loteria suplimentează la categoria I, după cum urmează:

Loto 6/49 – 200.000 de lei;

Joker – 100.000 de lei;

Loto 5/40 – 50.000 de lei.

Premii consistente la tragerile loto

Trebuie spus că la Loto 6/49, la , se înregistrează un report în valoare de 8,7 milioane de lei (1,7 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depăşeşte 4,85 milioane de lei (954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul înregistrat este de 44,23 milioane de lei (8,69 milioane de euro), iar la Noroc Plus valoarea cumulată a premiilor puse în joc, la categoria I ajunge la 75.900 de lei (14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report ce depăşeşte 71.800 de lei, iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 140.000 de lei (27.500 de euro).

Câștigurile acordate de Loteria Română la extragerea de Crăciun

Tragerile Speciale Loto de Crăciun au avut loc duminică, 21 decembrie. Loteria Română a acordat peste 31.600 de câştiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, sectorul 4.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe .