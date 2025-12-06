B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)

Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 18:42
Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)
Sursa foto: Traian Băsescu / Facebook

Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur. Fostul președinte a publicat imagini de la slujbă. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-un cadru intim.

Traian și Maria Băsescu au făcut Nunta de Aur

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris fostul președinte, pe Facebook.

În imaginile postate de Băsescu apar membrii familiei prezenți la slujbă – cele două fiice ale lor, Ioana și Elena, și nepoții Traian Jr, Sofia și Anastasia.

Slujba religioasă a avut loc chiar de Sfântul Nicolae.

În timpul celor două mandate de președinte ale lui Traian Băsescu, Maria l-a însoțit în vizitele oficiale, dar altfel a fost o prezență discretă.

Despre perioadele lungi în care a stat singură, soțul ei fiind marinar, Maria a povestit în trecut: „Am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”.

Tags:
Citește și...
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
Eveniment
Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
Eveniment
Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Eveniment
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
Eveniment
Crimă din 1987, rezolvată după 40 de ani. Probele care au dus la un „prolific criminal în serie”
Criminalul care a provocat intenționat accidentul din Borănești, prins în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Criminalul care a provocat intenționat accidentul din Borănești, prins în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit
ANPC, amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în decembrie. Principalele nereguli găsite
Eveniment
ANPC, amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în decembrie. Principalele nereguli găsite
Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta
Eveniment
Cutremur în județul Vrancea, sâmbătă! Ce magnitudine a avut acesta
Patriarhul Daniel: „Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului”
Eveniment
Patriarhul Daniel: „Sfântul Nicolae este, în chip tainic, însoțitorul nostru pe drumul Postului Crăciunului”
Cereale cu surprize! O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată
Eveniment
Cereale cu surprize! O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată
Ultima oră
19:41 - Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
19:12 - Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
18:12 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
17:41 - „Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten
17:12 - Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
16:43 - Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
16:13 - Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
15:57 - Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
15:21 - Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
14:40 - Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze