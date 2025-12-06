Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur. Fostul președinte a publicat imagini de la slujbă. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-un cadru intim.

Traian și Maria Băsescu au făcut Nunta de Aur

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris fostul președinte, pe Facebook.

În imaginile postate de Băsescu apar membrii familiei prezenți la slujbă – cele două fiice ale lor, Ioana și Elena, și nepoții Traian Jr, Sofia și Anastasia.

Slujba religioasă a avut loc chiar de Sfântul Nicolae.

În timpul celor două mandate de președinte ale lui Traian Băsescu, Maria l-a însoțit în vizitele oficiale, dar altfel a fost o prezență discretă.

Despre perioadele lungi în care a stat singură, soțul ei fiind marinar, Maria a povestit în trecut: „Am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”.