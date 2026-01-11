Dorința de faimă și recunoaște, a determinat un tânăr de 16 ani să răspundă la o provocare de pe TikTok. Acesta s-a înregistrat în timp ce a vandalizat două mașini, pe o stradă din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii din judeţul Mehedinţi s-au sesizat, l-au identificat pe tânăr, pe numele căruia a fost deschis un dosar penal.

Ce a făcut un tânăr de 16 ani pentru a răspunde la o provocare pe TikTok

Un tânăr de 16 ani trasmitea live pe TikTok atunci când a primit o provocare de la un alt utilizator, să vandalizeze două mașini. Provocare acceptată și adolescentul de 16 ani a trecut la treabă. Se urcă pe capotele mașinilor și începe să lovească cu picioarele parbrizele, în încercarea de a le sparge. Atât utilizatorul care i-a dat provocarea, cât și băiatul care îl filmează în timp ce o execută, îl încurajează.

„Hai! Sparge, vere”, spune cel care îl filmează.

„Da dă-i bine”, îl încurajează și tânărul care i-a dat provocarea.

Ce au transmis polițiștii din Mejedinți pe marginea subiectului

După ce videoclipul a ajuns în atenția polițiștilor, IPJ Mehedinţi a făcut precizări despre caz. Se pare că incidentele ar fi avut loc în noaptea dintre 10 și 11 ianuarie, în jurul orei 4 dimineața.

Nu știm dacă autorul faptele a primit aprecierile pe care le voia pe TikTok, dar cu siguranța s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere. Prejudiciile urmează să fie stabilite.

„Având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate pe o stradă din municipiul şi prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză.