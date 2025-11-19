Cazurile de trafic de persoane care implică cetățeni români continuă să fie investigate atât în țară, cât și în străinătate. Autoritățile colaborează tot mai des pentru a depista rețelele transfrontaliere. Un astfel de dosar a dus recent la arestări importante în România, după noi descoperiri făcute de anchetatorii britanici.

Ce au descoperit anchetatorii în urma operațiunilor din România

Trei bărbați au fost arestați în județul Dâmbovița în cadrul unei investigații care vizează o rețea suspectată de sclavie modernă și trafic de persoane în Cambridge. Cei trei, cu vârste între 30 și 40 de ani, sunt suspectați de trafic de persoane pentru sexuală. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat bani în mai multe valute, dispozitive electronice, documente și chiar arme.

Ancheta este coordonată în comun de Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU) și Direcția Română pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Potrivit datelor centralizate până acum, rețeaua ar fi implicată în transportul a 21 de femei către Regatul Unit. notează că investigația se desfășoară pe mai multe paliere și implică schimb de informații între cele două țări, relatează Libertatea.ro.

Ce evoluții au existat în Regatul Unit în legătură cu acest dosar

În iulie, autoritățile britanice au reținut trei bărbați suspectați de trafic de persoane, prostituție și spălare de bani. Tot atunci, o femeie de 20 de ani a fost oprită pe aeroportul Luton. Tânăra este suspectată de deținerea de bunuri provenite din infracțiuni.

Toți cei patru se află în prezent sub control judiciar. Ancheta continuă atât în , cât și în România, iar cooperarea dintre instituții a accelerat identificarea conexiunilor dintre suspecți.

Cum explică autoritățile amploarea operațiunii

Inspectorul Dean Trollope de la ERSOU a transmis că protejarea victimelor este obiectivul principal al anchetei. „Prioritatea noastră este întotdeauna protejarea victimelor vulnerabile de exploatare, iar această operațiune demonstrează puterea colaborării strânse cu colegii din forțele de ordine din Europa pentru a destructura grupările de crimă organizată transfrontaliere”, a declarat acesta.

El a adăugat că investigația este activă și are un impact constant asupra rețelei vizate. „Aceste arestări reprezintă cea mai recentă activitate de aplicare a legii în cadrul investigației noastre continue, iar cercetările sunt în desfășurare”.

Ce alte cazuri recente au vizat grupări din România

Un alt dosar complex prezentat de autorități se referă la o bandă de cinci proxeneți și violatori români condamnați în Scoția. Gruparea a exploatat și abuzat zece femei în orașul Dundee. Poliția scoțiană a oferit detalii despre o investigație de doi ani care a dus la destructurarea rețelei.

Aceste cazuri arată că rețelele organizate își extind activitatea în mai multe state și folosesc metode tot mai variate pentru a recruta și controla victime.