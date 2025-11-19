B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții

Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 19:02
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
sursa foto: Poliiția Română
Cuprins
  1. Ce au descoperit anchetatorii în urma operațiunilor din România
  2. Ce evoluții au existat în Regatul Unit în legătură cu acest dosar
  3. Cum explică autoritățile amploarea operațiunii
  4. Ce alte cazuri recente au vizat grupări din România

Cazurile de trafic de persoane care implică cetățeni români continuă să fie investigate atât în țară, cât și în străinătate. Autoritățile colaborează tot mai des pentru a depista rețelele transfrontaliere. Un astfel de dosar a dus recent la arestări importante în România, după noi descoperiri făcute de anchetatorii britanici.

Ce au descoperit anchetatorii în urma operațiunilor din România

Trei bărbați au fost arestați în județul Dâmbovița în cadrul unei investigații care vizează o rețea suspectată de sclavie modernă și trafic de persoane în Cambridge. Cei trei, cu vârste între 30 și 40 de ani, sunt suspectați de trafic de persoane pentru exploatare sexuală. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat bani în mai multe valute, dispozitive electronice, documente și chiar arme.

Ancheta este coordonată în comun de Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU) și Direcția Română pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Potrivit datelor centralizate până acum, rețeaua ar fi implicată în transportul a 21 de femei către Regatul Unit. BBC notează că investigația se desfășoară pe mai multe paliere și implică schimb de informații între cele două țări, relatează Libertatea.ro.

Ce evoluții au existat în Regatul Unit în legătură cu acest dosar

În iulie, autoritățile britanice au reținut trei bărbați suspectați de trafic de persoane, prostituție și spălare de bani. Tot atunci, o femeie de 20 de ani a fost oprită pe aeroportul Luton. Tânăra este suspectată de deținerea de bunuri provenite din infracțiuni.

Toți cei patru se află în prezent sub control judiciar. Ancheta continuă atât în Marea Britanie, cât și în România, iar cooperarea dintre instituții a accelerat identificarea conexiunilor dintre suspecți.

Cum explică autoritățile amploarea operațiunii

Inspectorul Dean Trollope de la ERSOU a transmis că protejarea victimelor este obiectivul principal al anchetei. „Prioritatea noastră este întotdeauna protejarea victimelor vulnerabile de exploatare, iar această operațiune demonstrează puterea colaborării strânse cu colegii din forțele de ordine din Europa pentru a destructura grupările de crimă organizată transfrontaliere”, a declarat acesta.

El a adăugat că investigația este activă și are un impact constant asupra rețelei vizate. „Aceste arestări reprezintă cea mai recentă activitate de aplicare a legii în cadrul investigației noastre continue, iar cercetările sunt în desfășurare”.

Ce alte cazuri recente au vizat grupări din România

Un alt dosar complex prezentat de autorități se referă la o bandă de cinci proxeneți și violatori români condamnați în Scoția. Gruparea a exploatat și abuzat zece femei în orașul Dundee. Poliția scoțiană a oferit detalii despre o investigație de doi ani care a dus la destructurarea rețelei.

Aceste cazuri arată că rețelele organizate își extind activitatea în mai multe state și folosesc metode tot mai variate pentru a recruta și controla victime.

Tags:
Citește și...
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Eveniment
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Eveniment
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Eveniment
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Mirosurile din Ploiești provoacă din nou dispute. Cum răspunde Garda de Mediu la nemulțumirile ploieștenilor
Eveniment
Mirosurile din Ploiești provoacă din nou dispute. Cum răspunde Garda de Mediu la nemulțumirile ploieștenilor
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov
Eveniment
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov
Un medic din Craiova, cercetat. E acuzat că a exploatat o femeie vulnerabilă. Ce ar fi fost obligată victima să facă
Eveniment
Un medic din Craiova, cercetat. E acuzat că a exploatat o femeie vulnerabilă. Ce ar fi fost obligată victima să facă
Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
Eveniment
Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
Eveniment
Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
Eveniment
Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
Eveniment
Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
Catalin Drula
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”