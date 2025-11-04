Un bărbat de 32 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, după un atac în masă cu cuțitul, produs sâmbătă seara într-un tren care mergea la Londra Ancheta poliției arată că suspectul ar fi atacat și alte două persoane în orele anterioare incidentului.

Cine este suspectul

Poliția britanică a identificat agresorul ca fiind Anthony Williams, cetățean britanic din Peterborough, informează Acesta a fost pus sub acuzare pentru:

10 capete de acuzare pentru tentativă de omor,

un cap de acuzare pentru vătămare corporală,

deținere de obiect ascuțit.

Williams a mai fost acuzat și de un alt incident produs în stația Pontoon Dock din Londra, unde o persoană a suferit răni la nivelul feței după un atac cu cuțitul.

Poliția a precizat că nu consideră atacul un act terorist și nu caută alți suspecți. Un al doilea bărbat, arestat inițial, a fost eliberat fără acuzații. Alte investigații încearcă să stabilească dacă Williams ar fi implicat în alte incidente minore cu cuțitul în orașul Peterborough, însă în aceste cazuri nimeni nu a fost reținut.

Cum a reacționat poliția și autoritățile

Williams a fost reținut după ce trenul a făcut o oprire de urgență în Huntingdon, la aproximativ 120 km nord de Londra. Poliția spune că a intervenit în mai puțin de opt minute de la primul apel de urgență.

În urma incidentului, securitatea a fost intensificată în gările principale, cu patrule de polițiști înarmați. Guvernul britanic a refuzat însă implementarea unor controale de tip aeroportuar în cele 3.500 de gări, considerând că măsura nu ar fi practică sau proporțională.

Cum s-a desfășurat atacul

Incidentul a avut loc într-un tren care circula de la Doncaster spre Londra. Trenul tocmai plecase din Peterborough când poliția a început să primească apeluri de urgență despre persoane înjunghiate. Pasagerii au descris scene de panică și haos, în timp ce oamenii încercau să scape de agresor.

Cea mai grav rănită victimă este care a încercat să-l oprească pe atacator. Poliția a catalogat gestul său drept „eroic”. Alte victime, printre care un fotbalist de la Scunthorpe United, au suferit răni care nu pun viața în pericol.