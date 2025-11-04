B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane

Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane

Elena Boruz
04 nov. 2025, 11:08
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cine este suspectul
  2. Cum a reacționat poliția și autoritățile
  3. Cum s-a desfășurat atacul

Un bărbat de 32 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, după un atac în masă cu cuțitul, produs sâmbătă seara într-un tren care mergea la Londra Ancheta poliției arată că suspectul ar fi atacat și alte două persoane în orele anterioare incidentului.

Cine este suspectul

Poliția britanică a identificat agresorul ca fiind Anthony Williams, cetățean britanic din Peterborough, informează France24. Acesta a fost pus sub acuzare pentru:

  • 10 capete de acuzare pentru tentativă de omor,

  • un cap de acuzare pentru vătămare corporală,

  • deținere de obiect ascuțit.

Williams a mai fost acuzat și de un alt incident produs în stația Pontoon Dock din Londra, unde o persoană a suferit răni la nivelul feței după un atac cu cuțitul.

Poliția a precizat că nu consideră atacul un act terorist și nu caută alți suspecți. Un al doilea bărbat, arestat inițial, a fost eliberat fără acuzații. Alte investigații încearcă să stabilească dacă Williams ar fi implicat în alte incidente minore cu cuțitul în orașul Peterborough, însă în aceste cazuri nimeni nu a fost reținut.

Cum a reacționat poliția și autoritățile

Williams a fost reținut după ce trenul a făcut o oprire de urgență în Huntingdon, la aproximativ 120 km nord de Londra. Poliția spune că a intervenit în mai puțin de opt minute de la primul apel de urgență.

În urma incidentului, securitatea a fost intensificată în gările principale, cu patrule de polițiști înarmați. Guvernul britanic a refuzat însă implementarea unor controale de tip aeroportuar în cele 3.500 de gări, considerând că măsura nu ar fi practică sau proporțională.

Cum s-a desfășurat atacul

Incidentul a avut loc într-un tren care circula de la Doncaster spre Londra. Trenul tocmai plecase din Peterborough când poliția a început să primească apeluri de urgență despre persoane înjunghiate. Pasagerii au descris scene de panică și haos, în timp ce oamenii încercau să scape de agresor.

Cea mai grav rănită victimă este un angajat al căilor ferate, care a încercat să-l oprească pe atacator. Poliția a catalogat gestul său drept „eroic”. Alte victime, printre care un fotbalist de la Scunthorpe United, au suferit răni care nu pun viața în pericol.

Tags:
Citește și...
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Externe
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Externe
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Externe
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
Externe
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
UPDATE: Doi muncitori români, răniți în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, din Roma / Ce a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu
Externe
UPDATE: Doi muncitori români, răniți în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, din Roma / Ce a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu
Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
Externe
Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Externe
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege
Externe
Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Externe
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Externe
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Ultima oră
14:03 - Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
13:53 - Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
13:51 - Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
13:41 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
13:31 - Lămpi stradale solare cu telecomandă – lumina care îți ușurează viața și îți protejează bugetul
13:21 - Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
13:20 - Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
13:09 - Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
12:47 - CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul
12:44 - Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)