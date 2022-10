Trei jandarmi au fost recompensați după ce au salvat o fetiță pierdută într-o zonă periculoasă. Fetița s-a dus după doi căței și s-a rătăcit

din Brăila care au salvat-o pe fetița care s-a ținut după doi căței și a ajuns într-o zonă periculoasă, cu șacali și câini sălbăticiți, au fost recompensați.

Cei trei jandarmi au fost avansați în grad

Decizie fără precedent la din Brăila după ce trei jandarmi au găsit-o pe Valentina, fetița pierdută pentru că s-a ținut după un câine. Cătălin Lipan și Stelian Valentin Piroșcă au fost avansați de la gradul de plutonier la cel de plutonier major, iar Iulian Dima de la cel de sergent major la plutonier. Cei trei au fost felicitați de comanda unități pentru momentul unic din carieră.

„Cei trei jandarmi care au făcut parte, alături de un polițist, din echipa care a găsit fetița dispărută în data de 28 octombrie, din localitatea Corbeni, au fost avansați înainte de termen, în mod excepțional, de către inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, colonel Albăceanu Nicolae Iulian. Este pentru prima dată în istoria unității, când au loc astfel de avansări în gradul următor. Cătălin Lipan și Stelian Valentin Piroșcă au fost avansați de la gradul de plutonier la cel de plutonier major, iar Iulian Dima de la cel de sergent major la plutonier. Cei trei subofițeri au fost felicitați de comanda unității, fiind un moment unic în cariera lor, până în acest moment. Plutonier major Stelian Valentin Piroșcă și plutonier Iulian Dima au declarat că a fost prima misiune de acest gen la care au participat, în timp ce plutonier major Cătălin Lipan susține că este la cea de-a doua misiune, ambele cu final fericit”, au precizat reprezentanții Jandarmiei.”

Fetița și-ar fi putut găsi sfârșitul din cauza zonei cu pericol ridicat

Fetița a dispărut într-o zonă extrem de periculoasă, din cauza șacalilor și a câinilor sălbatici care își fac veacul pe acele meleaguri, însă povestea a avut final fericit datorită deloc trei eroi. Fetița, în vârstă de doar cinci ani, s-a rătăcit pe câmpurile din jurul satului său. Odată observată dispariția toți oamenii au pornit în căutarea ei, iar mai mulți jandarmi au venit chiar și din timpul liber pentru a salva micuța. După câteva ore, fetița a fost găsită la o fermă alături de niște cățeluși lângă care se încălzea. „Când am îndreptat lanterna spre acei baloţi, am observat un căţeluş. Iar imediat după, şi fetiţa. I-am dat imediat scurta mea, vestonul meu pentru a se încălzi. A zis doar că vrea să facă nani cu mami”, a declarat Cătălin Lipan, plutonier la Jandarmeria Brăila. Jandarmul care a găsit-o pe Valentina era în timpul liber şi a fost chemat de acasă, însă nu a ezitat niciun moment să-și rupă din timp pentru a salva o viață.

„Foarte emoţionant moment, deoarece şi eu sunt unchi şi ştiu ce înseamnă să creşti un copil. Am infăşurat-o pur şi simplu şi am ţinut-o în braţe şi în maşină tot în braţe a stat urmărind desene animate”, a declarat Cătălin Lipan, plutonier la Jandarmeria Brăila. La fel de emoţionantă a fost şi mobilizarea întregului sat. Deşi nu sunt mai mult de o sută de suflete, cu toţii au pornit să caute copilul rătăcit.

„Toţi care erau maturi şi puteau să meargă au mers şi au periat toate împrejurimile. În zonă acolo sunt câini, şacali şi ne era teamă să nu rămână peste noapte să o mănânce”, a declarat Gâscă Tudorel, primar Racoviţă. La ora 12 noaptea, minunea s-a întâmplat şi Valentina a fost găsită. Atunci s-a aflat povestea demnă de Lizuca şi Patrocle din „Dumbrava minunată” a lui Sadoveanu.