Circulația trenurilor între Arad și Oradea va fi afectată în primăvara acestui an, ca urmare a unor intervenții programate la infrastructura feroviară. CFR Călători anunță anulări și soluții de transport alternativ, valabile pe o perioadă de trei luni.

Ce modificări apar pe ruta Arad – Oradea

Intervalul 1 martie – 1 iunie aduce schimbări semnificative pe relația feroviară Oradea – Arad, una dintre legăturile importante din vestul țării. Lucrările vizează tronsonul Salonta – Cefa și sunt realizate la solicitarea managerului infrastructurii, CNCF . Ca urmare, o parte dintre trenurile de călători nu vor mai circula conform programului obișnuit.

precizează că mai multe trenuri InterRegio și Regio vor fi suspendate pe segmentul Oradea – Salonta și retur. Pe lista anulărilor se regăsesc, printre altele, IR 1530, IR 1532, IR 1531, IR 1533, dar și mai multe trenuri Regio care asigurau opriri frecvente în stațiile locale. Pentru pasagerii afectați, operatorul feroviar va asigura transbordarea cu mijloace auto pe acest tronson, potrivit HotNews.

Cum sunt afectați călătorii pe relația completă Arad – Oradea

Impactul este mai amplu în cazul IR 1743 și IR 1744, care vor fi anulate pe întreaga distanță Arad – Oradea și retur. În aceste situații, transportul pasagerilor se va face exclusiv cu microbuze, pe traseul Arad – Salonta – Oradea. Măsura poate prelungi timpii de parcurs, într-un context în care durata călătoriei varia deja semnificativ între trenurile rapide și cele cu opriri multiple.

Între Oradea și Arad sunt aproximativ 121 de kilometri, iar durata călătoriei diferă considerabil în funcție de tipul trenului și de opriri. Suspendarea curselor directe și introducerea transportului rutier pot influența programul navetiștilor și al celor care folosesc frecvent această rută regională.