B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii

Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 12:50
Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce modificări apar pe ruta Arad – Oradea
  2. Cum sunt afectați călătorii pe relația completă Arad – Oradea

Circulația trenurilor între Arad și Oradea va fi afectată în primăvara acestui an, ca urmare a unor intervenții programate la infrastructura feroviară. CFR Călători anunță anulări și soluții de transport alternativ, valabile pe o perioadă de trei luni.

Ce modificări apar pe ruta Arad – Oradea

Intervalul 1 martie – 1 iunie aduce schimbări semnificative pe relația feroviară Oradea – Arad, una dintre legăturile importante din vestul țării. Lucrările vizează tronsonul Salonta – Cefa și sunt realizate la solicitarea managerului infrastructurii, CNCF CFR SA. Ca urmare, o parte dintre trenurile de călători nu vor mai circula conform programului obișnuit.

CFR Călători precizează că mai multe trenuri InterRegio și Regio vor fi suspendate pe segmentul Oradea – Salonta și retur. Pe lista anulărilor se regăsesc, printre altele, IR 1530, IR 1532, IR 1531, IR 1533, dar și mai multe trenuri Regio care asigurau opriri frecvente în stațiile locale. Pentru pasagerii afectați, operatorul feroviar va asigura transbordarea cu mijloace auto pe acest tronson, potrivit HotNews.

Cum sunt afectați călătorii pe relația completă Arad – Oradea

Impactul este mai amplu în cazul trenurilor IR 1743 și IR 1744, care vor fi anulate pe întreaga distanță Arad – Oradea și retur. În aceste situații, transportul pasagerilor se va face exclusiv cu microbuze, pe traseul Arad – Salonta – Oradea. Măsura poate prelungi timpii de parcurs, într-un context în care durata călătoriei varia deja semnificativ între trenurile rapide și cele cu opriri multiple.

Între Oradea și Arad sunt aproximativ 121 de kilometri, iar durata călătoriei diferă considerabil în funcție de tipul trenului și de opriri. Suspendarea curselor directe și introducerea transportului rutier pot influența programul navetiștilor și al celor care folosesc frecvent această rută regională.

Tags:
Citește și...
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Eveniment
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Eveniment
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Eveniment
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Eveniment
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Eveniment
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Eveniment
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Masacru preistoric în sud-estul Europei. Arheologii au descoperit o groapă comună cu 77 de femei și copii uciși violent acum 2.800 de ani
Eveniment
Masacru preistoric în sud-estul Europei. Arheologii au descoperit o groapă comună cu 77 de femei și copii uciși violent acum 2.800 de ani
Reziduuri de pesticide peste limitele admise identificate în fructe, în urma controalelor naționale. Ce arată datele Autorității Fitosanitare
Eveniment
Reziduuri de pesticide peste limitele admise identificate în fructe, în urma controalelor naționale. Ce arată datele Autorității Fitosanitare
Miracol medical în Marea Britanie. O femeie a născut după un transplant de uter de la un donator decedat
Eveniment
Miracol medical în Marea Britanie. O femeie a născut după un transplant de uter de la un donator decedat
Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește
Eveniment
Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește
Ultima oră
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
13:57 - Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
13:48 - Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
13:44 - Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
13:32 - Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
13:25 - Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
13:18 - Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
13:15 - Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
13:07 - Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”
12:58 - Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”