România intră oficial în spiritul , iar data de 2 decembrie 2025 vine cu o vreme capricioasă. Specialiștii de la meteorologie anunță o masă de aer rece care s-a instalat deasupra țării, aducând cu ea fenomenul specific sezonului: ger, vânt puternic și precipitații. Dacă în unele zone va domni un cer mai mult noros, în altele, zăpada își face deja simțită prezența. Iată cum arată harta vremii, pe regiuni, astăzi!

Transilvania și Maramureș

Locuitorii din Ardeal și din zona Maramureșului se confruntă cu cel mai aspru scenariu. Aici, vremea este exclusiv de iarnă. Zăpada va cădea în mod special în zona montană, dar nu este exclus să ajungă și în zonele joase.

Maximele nu vor depăși 3°C, iar minimele ating -4°C în timpul nopții.

Atenție la polei! Umiditatea crescută și temperaturile scăzute favorizează formarea ghețușului, punând probleme majore șoferilor.

Vântul va sufla moderat, amplificând senzația de frig.

Muntenia și Oltenia

În regiunile sudice, vremea este închisă, cu multă nebulozitate. Deși termometrele indică valori ceva mai blânde comparativ cu nordul, senzația termică va fi neplăcută din cauza umezelii și a vântului.

În Capitală și în mare parte din Muntenia, se așteaptă maxime în jurul valorii de 8°C.

Există șanse mari de ploaie slabă, iar pe timpul nopții, în zonele subcolinare și în depresiuni, ploaia se transformă în lapoviță și ninsoare.

Dobrogea

Zona litoralului și Dobrogea resimt din plin apropierea Mării Negre. Deși vremea va fi mai puțin rece ca în vest, vântul puternic va fi elementul dominant.

Maxime de până la 7-8°C în timpul zilei.

Rafalele de vânt pot ajunge la viteze considerabile, iar cerul va fi variabil, cu înnorări temporare.

Moldova

În estul țării, deși temperatura este scăzută, există o șansă mai mare la câteva raze de soare, în special în sudul Moldovei. Totuși, vremea rămâne rece și înnorată.

Temperaturile se încadrează între 5°C și 7°C.

Precipitațiile vor fi slabe, în general ploaie sau lapoviță, mai ales spre seară.

Ce spun meteorologii

este clară: echipați-vă corespunzător pentru o zi rece și umedă!

„Recomandăm prudență sporită în trafic, în special în Transilvania și la munte, din cauza riscului de polei și gheață. Vremea se va menține rece pe tot parcursul săptămânii, iar gerul se va intensifica noaptea,” transmit meteorologii.