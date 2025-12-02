România intră oficial în spiritul iernii, iar data de 2 decembrie 2025 vine cu o vreme capricioasă. Specialiștii de la meteorologie anunță o masă de aer rece care s-a instalat deasupra țării, aducând cu ea fenomenul specific sezonului: ger, vânt puternic și precipitații. Dacă în unele zone va domni un cer mai mult noros, în altele, zăpada își face deja simțită prezența. Iată cum arată harta vremii, pe regiuni, astăzi!
Locuitorii din Ardeal și din zona Maramureșului se confruntă cu cel mai aspru scenariu. Aici, vremea este exclusiv de iarnă. Zăpada va cădea în mod special în zona montană, dar nu este exclus să ajungă și în zonele joase.
În regiunile sudice, vremea este închisă, cu multă nebulozitate. Deși termometrele indică valori ceva mai blânde comparativ cu nordul, senzația termică va fi neplăcută din cauza umezelii și a vântului.
Zona litoralului și Dobrogea resimt din plin apropierea Mării Negre. Deși vremea va fi mai puțin rece ca în vest, vântul puternic va fi elementul dominant.
În estul țării, deși temperatura este scăzută, există o șansă mai mare la câteva raze de soare, în special în sudul Moldovei. Totuși, vremea rămâne rece și înnorată.
Prognoza meteo este clară: echipați-vă corespunzător pentru o zi rece și umedă!
„Recomandăm prudență sporită în trafic, în special în Transilvania și la munte, din cauza riscului de polei și gheață. Vremea se va menține rece pe tot parcursul săptămânii, iar gerul se va intensifica noaptea,” transmit meteorologii.