Acasa » Eveniment » Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)

Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)

Adrian A
16 ian. 2026, 14:37
Sursă foto: Captură video defence.otocar.com.tr
Cuprins
  1. Turcii de la Otokar au uitat de contractul cu Ministerul Apărării
  2. Ce prevede contractul Ministerului Apărării cu turcii de la Otokar

Compania Națională Romtehnica, controlată de Ministerul Apărării Naționale, cere despăgubiri de 40 de milioane de euro de la turcii de la Otokar, după ce compania turcă a întârziat livrarea a aproape 200 de blindate și nu și-a îndeplinit partea din contract privind logistica pentru ca România să înceapă producția locală de vehicule tactice blindate ușoare 4×4.

Turcii de la Otokar au uitat de contractul cu Ministerul Apărării

Compania românească de apărare Romtehnica a depus două cereri de despăgubire către firma turcă Otokar legate de un contract pentru furnizarea și producția locală de vehicule tactice blindate ușoare 4×4, de tip Cobra II.

Astfel, s-au cerut despăgubiri de circa 37,4 milioane euro pentru o neîndeplinire a etapelor intermediare pentru pregătirile de producție locală în România, și alte 1,4 milioane de euro pentru livrarea cu întârziere a 194 de vehicule din primul lot fabricat de Otokar în Turcia.

Turcii spun că plătesc despăgubirile, însă în privința celor 37,4 milioane de euro au depus o cerea de anulare, așa că dacă vor avea câștig de cauză le vom da banii înapoi.

În privința livrării celor 194 de vehicule, turcii de la Otokar anunță că livrarea s-a făcut către Ministerul Apărării, dar recunoaște întârzierea, așa că nu a avut nimic de comentat.

Ce prevede contractul Ministerului Apărării cu turcii de la Otokar

Contractul dintre Otokar și Romtehnica a fost atribuit în 2024 și prevede furnizarea a 1.059 de vehicule tactice blindate ușoare 4×4. Primele 278 de unități urmează să fie produse în Turcia, iar restul de peste 780 de vehicule să fie fabricate în România, ca parte a unui program de producție locală și transfer de tehnologie.

Livrările sunt programate să se desfășoare pe o perioadă de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025. Contractul are o valoare totală de 4,26 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 857 milioane de euro fără TVA, și vizează dotarea Ministerul Apărării cu vehicule moderne pentru forțele terestre.

Otokar se numără printre furnizorii de autovehicule militare ai NATO și ai Organizației Națiunilor Unite încă din anii 1980 și are mai mult de 33 de mii de autovehicule militare în inventarul a peste 60 de utilizatori din mai mult de 40 de țări.

