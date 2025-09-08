B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit

Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 09:56
Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
Sursa foto: Pixabay

Un bărbat din America a vizitat România și s-a declarat cucerit. El a povestit pe rețelele de socializare cum a fost toată experiența, în ciuda tuturor aspectelor negative pe care le-a auzit despre țara noastră.

Cuprins

  • Cum a fost experiența
  • Ce a făcut în România

Cum a fost experiența

Oba, cunoscut pe TikTok, a povestit cum a fost experiența în România. El a început cu prejudecățile pe care le-a auzit de-a lungul timpului, conform Click.

„Nu există nimic de văzut în România. Nu există nimic de făcut. Țara asta e murdară. Oamenii sunt săraci și sunt nepoliticoși și rasiști. Dacă vă gândiți să veniți în România, pur și simplu, nu o faceți. Mergeți oriunde altundeva în Europa și nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu, (…)”, a început Oba, în videoclipul de pe TikTok.

„Sunt aici de câteva săptămâni și, sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea”, a transmis”, a transmis el.

Ce a făcut în România

„Am fost la Dinamo, am fost la Steaua, am fost la Rapid, am fost la Farul Constanța. Și m-am simțit incredibil, am intrat în atmosfera stadionului, am simțit pasiunea oamenilor pentru echipele lor. Am trăit din plin experiența românească”, a spus americanul.

El a fost surprins în mod plăcut de atitudinea românilor față de el: „Mi s-a spus că oamenii sunt rasiști. Dar nu e adevărat deloc. Oamenii iubesc persoanele de culoare în România. Am simțit multă dragoste și respect”.

Bărbatul a fost cucerit și de un preparat românesc: sarmalele.

„Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”, a mărturisit turistul american.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Eveniment
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Eveniment
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Eveniment
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Eveniment
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Eveniment
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Eveniment
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Eveniment
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate
Eveniment
Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate
Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Eveniment
Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Ultima oră
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
10:31 - Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
10:25 - Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
10:15 - Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
09:58 - Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
09:57 - Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
09:34 - Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate