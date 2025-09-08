Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit

Un bărbat din America a vizitat România și s-a declarat cucerit. El a povestit pe rețelele de socializare cum a fost toată experiența, în ciuda tuturor aspectelor negative pe care le-a auzit despre țara noastră.

Cum a fost experiența

Ce a făcut în România

Oba, cunoscut pe TikTok, a povestit cum a fost experiența în România. El a început cu prejudecățile pe care le-a auzit de-a lungul timpului, conform .

„Nu există nimic de văzut în România. Nu există nimic de făcut. Țara asta e murdară. Oamenii sunt săraci și sunt nepoliticoși și rasiști. Dacă vă gândiți să veniți în România, pur și simplu, nu o faceți. Mergeți oriunde altundeva în Europa și nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu, (…)”, a început Oba, în videoclipul de pe TikTok.

„Sunt aici de câteva săptămâni și, sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea”, a transmis”, a transmis el.

„Am fost la Dinamo, am fost la Steaua, am fost la Rapid, am fost la Farul Constanța. Și m-am simțit incredibil, am intrat în atmosfera stadionului, am simțit pasiunea oamenilor pentru echipele lor. Am trăit din plin experiența românească”, a spus americanul.

El a fost surprins în mod plăcut de atitudinea românilor față de el: „Mi s-a spus că oamenii sunt rasiști. Dar nu e adevărat deloc. Oamenii iubesc persoanele de culoare în România. Am simțit multă dragoste și respect”.

Bărbatul a fost cucerit și de un preparat românesc: sarmalele.

„Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”, a mărturisit .