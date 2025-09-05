B1 Inregistrari!
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina

George Lupu
05 sept. 2025, 15:29
Sursa Foto: Freepik.com

Un bărbat din Minnesota condamnat pe nedrept pentru crimă, care a petrecut aproape trei decenii în închisoare după ce a fost implicat pe nedrept de o femeie care a mărturisit ulterior crima, a fost eliberat.

Cuprins

  • Americanul a stat 30 de ani în închisoare pentru crimă
  • Cum s-a desfășurat crima

Americanul a stat 30 de ani în închisoare pentru crimă

Judecătoarea tribunalului districtual Marta Chou anulase condamnarea lui Bryan Hooper Sr. pentru crimă de gradul întâi cu o zi înainte. Acesta a fost eliberat joi dimineață din centrul corecțional Stillwater, a declarat un purtător de cuvânt al Great North Innocence Project.

„Astăzi, instanțele au confirmat ceea ce Bryan Hooper, familia sa, cei dragi și avocații săi au știut întotdeauna: domnul Hooper este un om nevinovat”, a declarat Mary Moriarty, procurorul comitatului Hennepin, într-un comunicat. „Este datoria noastră, ca procurori, să-i tragem la răspundere pe indivizii potriviți pentru acțiunile lor, iar această datorie ne cere să ne recunoaștem greșelile și să îndreptăm lucrurile cât mai repede posibil.”

Hooper s-a reunit cu copiii săi și a plănuit să se bucure de o masă cu ei și să petreacă timp cu familia, a declarat purtătoarea de cuvânt a proiectului, Hayley Poxleitner. De asemenea, intenționează să se stabilească deocamdată în zona Twin Cities, unde locuiesc copiii săi, portrivit The Guardian.

În 1998, un juriu l-a condamnat pe Hooper pentru crimă cu premeditare, crimă cu premeditare în timpul comiterii unui jaf și crimă cu premeditare în timpul comiterii unei răpiri, în legătură cu moartea lui Ann Prazniak, în vârstă de 77 de ani. Condamnarea sa s-a bazat în mare măsură pe mărturia unei femei despre care autoritățile spun că a mărturisit ulterior crima.

Cum s-a desfășurat crima

Poliția a găsit trupul lui Prazniak în aprilie 1998 într-o cutie de carton învelită cu luminițe de Crăciun, într-un dulap din apartamentul ei din Minneapolis. Cauza morții a fost asfixierea, iar ea murise cu două săptămâni până la o lună înainte ca poliția să-i găsească trupul, conform documentelor instanței.

Hooper a primit trei condamnări pe viață, cu posibilitatea de eliberare după 30 de ani. În 2020, un judecător i-a aprobat cererea de a anula două dintre cele trei acuzații de crimă de gradul întâi, după ce a susținut că a fost condamnat pe nedrept și condamnat pentru trei capete de acuzare de crimă de gradul întâi împotriva aceleiași persoane.

Luna trecută, Moriarty a anunțat sprijinul biroului său pentru eliberarea lui Hooper, spunând că un martor crucial din proces și-a retras mărturia în timpul revizuirii cazului de către birou și a mărturisit că a ucis-o pe Prazniak și i-a ascuns corpul. Informatorii din închisoare care o implicaseră pe Hooper și-au retras, de asemenea, mărturia cu mult timp în urmă, a declarat Moriarty.

Biroul lui Moriarty și Proiectul Great North Innocence au solicitat instanței să anuleze condamnarea lui Hooper.

Judecătorul a scris: „Instanța constată că condamnarea domnului Hooper a fost afectată de dovezi false și că, fără această mărturie falsă, juriul ar fi putut ajunge la o concluzie diferită.”

Odată ce Hooper a fost achitat și eliberat, cazul Prazniak va reveni la departamentul de poliție din Minneapolis pentru orice investigație suplimentară, a declarat Shawn Daye, șeful de cabinet al biroului procurorului din comitatul Hennepin.

Femeia despre care oficialii au spus că a mărturisit uciderea este în închisoare în Georgia pentru o infracțiune legată de agresiune și va fi eliberată în aproximativ patru ani.

