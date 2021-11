Turiștii români aflați în vacanțe exotice în estul Africii, în afara primejdiei provocate de varianta Omicron: „Mai mult cred că se îngrijorează cei de acasă” (VIDEO)

Turiștii români aflați în țările exotice din estul Africii sunt deocamdată în afara primejdiei provocate de varianta Omicron. În ciuda noii tulpini de SARS-CoV-2, situația în paradisurile din regiune este în continuare una liniștită, relatează B1 TV.

„Mai mult cred că se îngrijorează cei de acasă”, a spus pentru B1 TV o româncă aflată într-o vacanță exotică în Zanzibar

Atmosfera este liniștită în Zanzibar, una dintre destinațiile exotice accesibile pentru români. În arhipelagul tanzanian se află și Ioana, alături de iubitul ei, Radu, într-un concediu pe care cei doi l-au plănuit cu mai multe luni în urmă, iar vestea că a apărut o nouă variantă virală de coronavirus i-a prins chiar în mijlocul unui safari.

„Inițial ne-am panicat”, recunoaște Ioana Suciu, care a vorbit despre experiența ei pentru B1 TV.

Ioana s-a arătat optimistă și speră că totul va fi bine.

„Mai mult cred că se îngrijorează cei de acasă, că te mai sună cineva, te întreabă, no, e ok, ați aflat ceva? Cam ce știți voi știm și noi. Momentan, Tanzania e ok. Cred că sunt două țări între Africa de Sud și Tanzania și, pe lângă asta, e și țară verde”, spune ea.

Restricțiile de acolo sunt și ele destul de relaxate.

„Pe aeroport numai străinii sau numai turiștii poartă mască. Oficialii de acolo, nimic, nu poartă. Poți să vii doar cu testarea, asta depinde foarte mult pe unde alegi să zbori – pe Amsterdam am putut doar cu testarea. Oricum vaccinul nu ajută, aici cel puțin, ne ajută înapoi că nu mai facem test PCR pentru Amsterdam și pentru România”, a adăugat Ioana.

Excursia a costat-o 890 de euro, fiind vorba despre o perioadă de 10 nopți cu mic dejun și zbor inclus. Prețurile în zonă pot fi chiar mai mici, ceea ce face din Zanzibar o destinație de vacanță preferată de mulți români.

„Au ajuns 40 de români la resortul acesta și am avut înainte încă vreo șase”, mai spune Ioana.

Tanzania și Zanzibar, arhipelag autonom ce aparține tot de Tanzania, se află în continuare pe lista verde.

În schimb, șapte țări din sudul continentului african au fost încadrate pe lista roșie. Este vorba despre Africa de Sud, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambic și Zimbabwe.