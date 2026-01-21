B1 Inregistrari!
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 14:12
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Sursa foto: Pixabay

Autoritățile din Bistrița-Năsăud analizează posibilitatea construirii unui aeroport nou, amplasat la aproximativ zece kilometri de municipiul Bistrița. Proiectul este prezentat ca o investiție strategică, cu potențial major pentru economie, transport și securitate regională.

Unde ar putea fi construit noul aeroport

Aeroportul ar urma să fie realizat în localitatea Orheiu Bistriței, pe teritoriul comunei Budacu de Jos, zonă aflată relativ aproape de municipiul Bistrița. Amplasamentul este luat în calcul pentru a permite dezvoltarea unei infrastructuri moderne, fără constrângerile urbane existente.

Potrivit informațiilor prezentate public, proiectul vizează o suprafață de aproximativ 200 de hectare, suficientă pentru o pistă de circa 3,5 kilometri. Aeroportul ar urma să deservească atât zboruri de pasageri, cât și transport de marfă, având o funcțiune mixtă civilă.

Ce presupune proiectul propus de autorități

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a anunțat că miercuri a avut loc o primă întâlnire de lucru dedicată acestei inițiative. Discuțiile au vizat identificarea terenului, analiza fezabilității și conectivitatea viitorului aeroport cu rețeaua de infrastructură existentă.

„Astăzi am avut o primă întâlnire de lucru dedicată analizării unei potenţiale investiţii de importanţă strategică, care vizează construirea unui aeroport modern, cu impact major asupra dezvoltării economice şi a securităţii regionale. Proiectul presupune: o suprafaţă de aproximativ 200 de hectare; o pistă de circa 3,5 km; un aeroport cargo, cu zonă pentru pasageri; funcţiune mixtă civilă cu respectarea tuturor standardelor internaţionale.

Locaţie: Budacu de Jos – zona Orheiu Bistriţei. Discuţiile s-au concentrat pe identificarea terenului, analiza fezabilităţii, conectivitatea infrastructurii şi potenţialul economic pe termen lung. Un astfel de obiectiv ar putea deveni un pol logistic regional, un motor de dezvoltare pentru mediul de afaceri şi un element important pentru consolidarea rolului strategic al zonei noastre. Este un prim pas, dar unul esenţial, în direcţia unor investiţii care pot schimba fundamental perspectivele de dezvoltare ale judeţului nostru”, a scris Radu Moldovan pe Facebook.

La întâlnire au participat și prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Cioarbă, precum și primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, relatează Antena3. Prezența acestora indică faptul că proiectul este analizat la nivel instituțional, dincolo de faza unei simple intenții.

De ce este important un aeroport pentru Bistrița

În prezent, locuitorii din Bistrița care doresc să călătorească cu avion trebuie să se deplaseze la Cluj-Napoca sau Târgu Mureș. Ambele aeroporturi se află la peste 100 de kilometri distanță, ceea ce implică timp suplimentar și costuri mai mari pentru pasageri.

Autoritățile consideră că un aeroport local ar putea reduce aceste dezavantaje și ar stimula dezvoltarea mediului de afaceri. În același timp, infrastructura cargo ar putea transforma zona într-un nod logistic regional, cu efecte economice pe termen lung.

