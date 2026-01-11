Moarte suspectă la Bistrița Năsăud, unde autoritățile au descoperit cadavrul unui tânăr în vârstă de 18 ani în mansarda unui restaurant. Autoritățile suspectează că acesta muncea fără forme legale.

Moarte suspectă la Bistrița-Năsăud

Autoritățile din Bistrița-Năsăud au demarat o anchetă de amploare după ce un unui restaurant. vizează clarificarea unor acuzații de moarte suspectă. Din primele informații se pare că tânărul locuia în mansarda respectivă, unde era amenajată o garsonieră.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de incoștiență, într-un imobil din Bistrița. La locul sesizării, după intervenția echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru”, se arată într-un comunicat al IPJ Bistrița.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) a transmis că a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Aceasta este procedura standard în cazul deceselor suspecte. Anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate cauza morții prin expertiză medico-legală.

„Cu privire la cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, se mai precizează în comunicat.

Autoritățile au sesizat ITM

Potrivit surselor citate de presa locală, circumstanțele în care s-a produs acest ridică mai multe semne de întrebare. Pe de-o parte autoritățile încearcă să determine cum s-a ajuns la această moarte suspectă. Pe de altă parte, există suspiciuni legat de respectarea legislației muncii. Tânărul lucra ca ospătar în cadrul restaurantului, fără să-i fi fost încheiate forme legale.

Drept urmare, s-a luat decizia sesizării (ITM) Bistrița-Năsăud.

Concomitent cu ancheta penală, reprezentanții ITM vor verifica dacă restaurantul folosea „muncă la negru”. De asemenea se vor face verificări și cu privire la condițiile de cazare din mansardă, dacă respectau normele de siguranță.