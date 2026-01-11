B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant

Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant

Adrian Teampău
11 ian. 2026, 19:44
Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Moarte suspectă la Bistrița-Năsăud
  2. Autoritățile au sesizat ITM

Moarte suspectă la Bistrița Năsăud, unde autoritățile au descoperit cadavrul unui tânăr în vârstă de 18 ani în mansarda unui restaurant. Autoritățile suspectează că acesta muncea fără forme legale.

Moarte suspectă la Bistrița-Năsăud

Autoritățile din Bistrița-Năsăud au demarat o anchetă de amploare după ce un tânăr de doar 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant. Investigația vizează clarificarea unor acuzații de moarte suspectă. Din primele informații se pare că tânărul locuia în mansarda respectivă, unde era amenajată o garsonieră.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de incoștiență, într-un imobil din Bistrița. La locul sesizării, după intervenția echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru”, se arată într-un comunicat al IPJ Bistrița.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) a transmis că a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Aceasta este procedura standard în cazul deceselor suspecte. Anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate cauza morții prin expertiză medico-legală.

„Cu privire la cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, se mai precizează în comunicat.

Autoritățile au sesizat ITM

Potrivit surselor citate de presa locală, circumstanțele în care s-a produs acest deces ridică mai multe semne de întrebare. Pe de-o parte autoritățile încearcă să determine cum s-a ajuns la această moarte suspectă. Pe de altă parte, există suspiciuni legat de respectarea legislației muncii. Tânărul lucra ca ospătar în cadrul restaurantului, fără să-i fi fost încheiate forme legale.

Drept urmare, s-a luat decizia sesizării Inspectoratului Teritorial al Muncii (ITM) Bistrița-Năsăud.

Concomitent cu ancheta penală, reprezentanții ITM vor verifica dacă restaurantul folosea „muncă la negru”. De asemenea se vor face verificări și cu privire la condițiile de cazare din mansardă, dacă respectau normele de siguranță.

Tags:
Citește și...
Protest inedit împotriva impozitelor locale majorate. Cum răspund românii la decizia autorităților
Eveniment
Protest inedit împotriva impozitelor locale majorate. Cum răspund românii la decizia autorităților
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Eveniment
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
Eveniment
Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
Eveniment
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Eveniment
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Eveniment
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Eveniment
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
Eveniment
Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Eveniment
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Eveniment
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Ultima oră
19:25 - Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
18:27 - Protest inedit împotriva impozitelor locale majorate. Cum răspund românii la decizia autorităților
17:47 - Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
17:04 - Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
16:37 - A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
16:14 - Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
15:36 - Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
15:08 - Victorie pentru administrațiile locale! Banii din creșterea taxelor vor rămâne la primării / Cum a justificat Guvernul majorările de la începutul lui 2026
14:25 - Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
14:01 - Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu