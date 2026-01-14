B1 Inregistrari!
Incident pe pista Aeroportului Internațional Sibiu. Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare. Cum s-a încheiat evenimentul

Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu aeronava Wizz Air la aterizarea pe aeroportul Sibiu
  2. În ce condiții meteo s-a produs evenimentul
  3. Ce riscuri  au existat pentru pasageri și pentru traficul aerian
  4. Cum s-a încheiat incidentul de pe pistă

Aeroportul Internațional Sibiu a declanșat o investigație internă de siguranță după un incident produs la sol, implicând o aeronavă Wizz Air venită din Italia. Evenimentul a avut loc pe fondul ninsorii abundente de marți seara, fără consecințe asupra pasagerilor sau programului de zbor.

Ce s-a întâmplat cu aeronava Wizz Air la aterizarea pe aeroportul Sibiu

Incidentul s-a produs marți, 13 ianuarie 2026, în timpul operațiunilor desfășurate după aterizarea unui avion Wizz Air pe Aeroportul Internațional Sibiu (AIS). Potrivit reprezentanților aeroportului, aeronava care opera cursa Milano Bergamo – Sibiu a ajuns la marginea pistei în momentul manevrei de întoarcere spre calea de rulare.

„Astăzi, 13.01.2026, la ora 16:39, aeronava Wizz Air care a operat un zbor comercial pe ruta Milano Bergamo (BGY) – Sibiu (SBZ) a fost implicată într-un eveniment operaţional la sol, după aterizarea în siguranţă pe Aeroportul Internaţional Sibiu.” Conform comunicatului transmis de AIS, situația s-a desfășurat la viteză redusă și nu a generat alte incidente.

În ce condiții meteo s-a produs evenimentul

Aterizarea aeronavei a avut loc în condiții de ninsoare abundentă, însă administratorii aeroportului susțin că pista era curățată și declarată operațională. „Aterizarea s-a desfăşurat în condiţii de ninsoare abundentă, pista fiind curăţată şi declarată operaţională la momentul sosirii aeronavei, în conformitate cu procedurile de deszăpezire aplicabile.”

După atingerea pistei, avionul a întâmpinat dificultăți în timpul manevrei de întoarcere, ajungând la marginea suprafeței de rulare. „După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere, în vederea intrării pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei.”

Ce riscuri  au existat pentru pasageri și pentru traficul aerian

Reprezentanții AIS au precizat că pasagerii nu au fost răniți și că procedurile standard au fost respectate pe tot parcursul intervenției. „Debarcarea pasagerilor s-a realizat în conformitate cu procedurile operaţionale standard. Precizăm că nu a fost necesară închiderea suprafeţelor de manevră sau a aeroportului.”

Echipele de la sol au intervenit pentru degajarea aeronavei, fără a perturba traficul aerian. Zborurile programate au fost operate conform orarului stabilit, iar activitatea aeroportului nu a fost suspendată, relatează Digi24.

Cum s-a încheiat incidentul de pe pistă

După finalizarea intervenției, avionul a rulat normal către platformă și a rămas în serviciu. „După intervenţia echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă, aceasta aflându-se la acest moment în serviciu, efectuând zborul Sibiu – Birmingham.”

Totodată, autoritățile aeroportuare au anunțat declanșarea unei anchete interne. „Evenimentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă, desfăşurată conform procedurilor aplicabile, în vederea clarificării circumstanţelor producerii acestuia. Wizz Air reafirmă că siguranţa pasagerilor şi a echipajului constituie prioritatea companiei aeriene.”

