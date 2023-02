Un alt caz șocant cu un angajat asiatic, la Cluj: Filmat în timp ce prepara pe jos șobolanii vânați pentru a-i mânca! Cetățenii acuză Poliția că nu face nimic pentru a proteja inclusiv câinii, păsările sălbatice sau pisicile

Gusturile culinare care îi includ pe Tom și Jerry ale unor angajați aduși prin intermediul unor firme să lucreze „în lipsa forței de muncă” autohtone ar putea să nu fie chiar pe gustul clienților români care îi privesc preparând șaorma, mai ales după ce, recent, la Cluj, un alt lucrător vietnamez care muncește în oraș a fost filmat în timp ce opărea pe jos mai mulți capturați, .

Pentru localnici, aceste scene nu mai sunt o noutate dar le provoacă groază; pe grupurile iubitorilor de animale au fost postate avertismente pentru menținerea în siguranță a animalelor de casă întrucât, reclamă românii, polițiștii plătiți nu fac nimic pentru a stopa aceste cruzimi care, în Marea Britanie de exemplu, sunt pedepsite cu închisoarea.

”Cel puțin un grup de asiatici, de la periferia cosmopolitului municipiu a fost identificat clar cum vânează, capturează ilegal si mananca tot ce mișcă. În filmare se observă cum jupoaie șobolani opăriți, iar sursele noastre spun ca fac asta si cu păsările sălbatice, însă așteptăm dovezi deocamdată.

Din vară urmărim cazul, dar am decis sa scoatem public ce avem deja, în speranța că vom fi mai vigilenți cu toții și vom reuși sa ii prindem în flagrant”, spun cei de la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului – OPMCB, conform Știri de Cluj.

Imaginile, care pot afecta emoțional și pot fi urmărite .

Nici „concurența” pentru acest „deliciu”, pisicile, nu scapă din „meniu”

vara trecută, o clujeancă a relatat șocată un alt caz unui grup de protecția animalelor.

Conform Știrilor de Cluj, tatăl său a asistat cum un asiatic , pe care l-ar fi omorât, din același motiv: pentru a-l mânca.

Deși Poliția Animalelor figureză pe statul de plată al statului în Cluj, conform presei locale, nu își justifică existența, sub pretextul halucinant că, deși există mai multe reclamații de acest tip în zona Baciu, nu pot identifica asiaticii: „toți arată la fel”.

Panică la Cluj: „Țineti-vă animalele în casă”!

„LE: răspunsul celor de la Poliția animalelor, la telefon, e ca ei știu de cazurile astea, sunt mai multe raportate, dar nu ii pot identifica pentru ca oricum toti asiaticii arata la fel si ca intr-un final vor trebui sa se adapteze totusi la legile din Romania. Daca vrem, putem depune o sesizare scrisa, dar sa stim ca va fi cam greu de identificat (un fel de imposibil, nu ne batem capul cu asta).

Atentie pe zona Baciu, tineti-va animalele in casa! Azi dimineata in zona Panemar tatal meu a vazut un asiatic ce avea agatat de rucsac un pisic mort, era cu mai multe culori, atarnat de picioarele din spate, inca mai curgea sange din el si mergea inspre Baciu. Era in coloana, a strigat din masina la el, iar asiaticul radea si ii facea semne ca e pentru mancat.

Incercam sa aflam daca sunt camere de supraveghere la Panemar, va fi sesizata politia si speram sa il identifice si sa plateasca penal idiotul.

Cei care va lasati pe afara pisicile sau cainii va rog aveti grija de ei, ca sunt tot mai multi asiatici in Cluj si pentru ei e normal sa ii manance. Din pacate cred ca multi amarati ai strazii pica victimele lor si cu siguranta vor prinde tot ce pot, deci si cei lasati la plimbare afara nesupravegheati sunt in pericol. Partea si mai proasta e ca oamenii de pe strada se uitau mirati la el, dar nimeni nu a facut nimic…”, a scris Beatrice Tobias în grupul de Facebook „Protecția Animalelor Cluj”.