Un american s-a mutat în România pentru o gorjeancă. Cei doi au o poveste de dragoste cu totul și cu totul diferită: „S-a simţit o conexiune din prima” (FOTO)

Povestea de dragoste dintre o gorjeancă și este demnă de un scenariu de film. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar la scurt timp bărbatul a hotărât să renunțe la tot și să se mute în România pentru dragostea vieții lui. În acest moment ei sunt căsătoriți și au împreună un copil.

Un american s-a mutat în România din dragoste pentru o femeie

Ana Maria și Michael Bush s-au cunoscut . Cei doi au realizat câte lucru au în comun, ceea ce i-a făcut să vorbească și mai mult. Petru că și-a dorit să o cunoască pe cea care i-a furat inima, americanul nu a stat deloc pe gânduri și a venit în România.

„Ne-am cunoscut pe Facebook, în timpul pandemiei. Am lucrat de acasă. Am avut în comun mai multe pagini de Internet, iar una a fost serialul „How I Met Your Mother”, care ne-a plăcut foarte mult, am început să comentăm la una dintre postări şi am început să vorbim.

La un moment dat, i-am spus dacă vrea să vorbească pe video şi aşa a început. S-a simţit o conexiune din prima. Conversaţia era foarte naturală şi parcă ne ştiam dintotdeauna.

Am început să vorbim prin luna iunie 2020 şi el a fost curios să vadă România şi a venit de Crăciun în 2020. Eu lucram în Bucureşti atunci. Apoi, am venit la ai mei în Ţicleni”, a povestit aceasta pentru .

Nu a durat mult și a urmat cererea în căsătorie

„De Revelion, . Nu mă așteptam. După două zile a trebuit să plece şi a fost foarte greu. A fost groaznic.

Am discutat mult cine vine şi unde, dar ne-am gândit că ar fi mult mai ușor ca el să se mute aici pentru că nu avea nevoie de viză. La mine era un proces complicat şi dura foarte mult ca să primesc viza”, a precizat Ana Maria.

Americanul este foarte încântat de țara noastră

„În România mi-a plăcut istoria, care este mult mai bogată decât cea din SUA. Asta m-a impresionat cel mai mult. Am văzut multe castele, foarte frumoase şi vechi. Şi în SUA sunt castele, dar ele au fost construite în anii 1970.

Peisajele şi istoria m-au fascinat în România. Aveţi munţi, mare şi îmi place istoria foarte mult. , cu multe tradiţii la care ţineţi. În SUA sunt tradiţii, dar ele au venit odată cu imigranţii.

Limba a fost mai dificil de deprins şi, uneori, este mai greu să interacţionez cu oamenii, să ajung să-i cunosc. O altă problemă la care a trebuit să mă adaptez a fost deplasarea cu vehiculele”, a spus Michael.