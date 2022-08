Maria Constantin a fost cerută în căsătorie la „Splash! Vedete la apă”. Cântăreața nu se aștepta la acest moment: „M-am gândit fix în ziua aia”

În cadrul show-ului „Splash! Vedete la apă”, Maria Constantin a avut parte de un moment surprinzător. Artista a fost cerută în căsătorie chiar la Bazinul Olimpic de la Bacău.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul.

Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant, ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat cu puțin timp în urmă.

Cum a fost făcută cererea în căsătorie

Invitați la Xtra Night Show, cântăreața a povestit inedită pe care a avut-o și susține că nu-i vine nici acum să creadă cât curaj a avut tânărul încât să facă acest pas în fața unui public numeros și a camerelor de filmat.

„Nu știu cum a avut curajul ăsta, nu mă gândisem la o chestie de genu. Nici nu discutasem de treaba asta, știam că el e foarte emotiv (…) Nu a știut nimeni, să știi. Eu am rămas surprinsă de gestul pe care l-a făcut, în fața camerelor de filmat, în fața publicului!”, a spus Maria Constantin la Xtra Night Show, potrivit .

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Robert Stoica a planificat totul într-o zi

Cererea a fost una aproape spontană. Robert Stoica a hotărât să facă acest pas chiar în ziua în care au ajuns la Bacău, astfel încât Maria Constantin nu se aștepta deloc. El a menționat că despre ceea ce avea să urmeze cunoșteau doar producătorii, dar tot au aflat în ziua filmărilor.

„M-am gândit fix în ziua aia. Nu a fost ceva plănuit dinainte. Când a ieșit din apă eu m-am dus direct la ea”, a spus Robert Stoica.