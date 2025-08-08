B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile

Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile

Elena Boruz
08 aug. 2025, 10:22
Accident teribil pe Drumul Expres Craiova-Pitești. În urma impactului au rezultat trei victime! Ce au transmis autoritățile
Sursă foto: ePitești

Un accident teribil a avut loc, vineri dimineața, pe Drumul Expres Craiova-Pitești, zona km 111-114, pe sensul de mers Slatina-Pitești. În incident au fost implicate un autoturism și un autocamion de mare tonaj (TIR).

În urma impactului puternic, trei persoane au fost rănite, printre care o femeie însărcinată și un minor.

Ce au transmis reprezentanții ISU

La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri, SMURD, ambulanțe SAJ și echipaje ale Poliției Rutiere. Victimele au fost preluate și transportate la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

„În urma producerii evenimentului au rezultat trei victime, care au fost monitorizate și transportate la spital de către echipajele medicale”, au transmis reprezentanții ISU Argeș, potrivit agerpres.

De asemenea, conform informațiilor, pompierii au acționat în vederea prevenirii unui incendiu de vegetație.

