Un bărbat a găsit jurnalul său, la 6 ani de la moartea acestuia. După ce i-a citit , fiul și-a schimbat total părerea despre bărbat și a împărtășit totul în mediul online.

Despre ce este vorba

Exprimarea emoțiilor este dificilă, în special în cazul generațiilor mai în vârstă, care își ascund vulnerabilitățile.

Un utilizator Reddit, cunoscut sub numele de Recent-Diet4649, a vorbit despre relația cu tatăl său. După moartea acestuia, totul a luat o întorsătură sfâșietoare atunci când a început să-și curețe lucrurile vechi și i-a găsit jurnalul bărbatului.

Acolo avea notate mai multe evenimente din viață care l-au emoționat și au fost trăite intens, deși, în realitate, acesta încerca să ascundă toate emoțiile. Cuvintele nerostite în viața reală, se aflau în acel jurnal, scrise cu emoții și sinceritate totală.

O poveste emoționantă

Fiul a scris în mediul online: „Mi-am pierdut tatăl acum șase ani din cauza unui atac de cord brusc. Fără avertisment. Într-un minut lucra la mașina de tuns iarba, în următorul era plecat. Avea 58 de ani”, conform .

„Era un om liniștit. Genul de tată care aranja lucrurile prin casă, spunea > sub forma > și stătea întotdeauna pe același scaun la masă. Am crescut crezând că îl cunosc, dar numai în modul în care cunoști pe cineva din rutină. Nu profunzime”, a adăugat bărbatul.

Totul s-a schimbat când a început să facă curat printre mai multe lucruri vechi. El a găsit într-o cutie decolorată, alături de câteva amintiri vechi din zilele sale de facultate, o selecție de jurnale care acopereau 12 ani din viața tatălui său.

Cu toate că acesta nu își putea exprima sentimentele în mod verbal, jurnalele acelea erau semnul că tatăl se exprima foarte bine în scris. Astfel, a reușit să umple pagini de sentimente și trăiri.

Cuvinte din 1982

Inițial, fiul nu știa dacă să îi invadeze tatălui gândurile rămase pe paginile albe. După o dezbatere, alimentată de curiozitate, s-a hotărât. Toate acestea aveau să îi schimbe viața.

Prima notă, din 1982, a fost un pasaj despre primele zile ale vieții sale amoroase cu mama celui care a făcut postarea: „Prima dată i-am spus că o iubesc astăzi. Nu am vrut să o fac. Pur și simplu a ieșit. Râdea de ceva, de modul în care cuptorul cu microunde face resturile să aibă gust de „tristețe”. M-am uitat la ea și… a spus-o. Ea a răspuns-o, dar cred că am surprins-o. La naiba, m-am surprins pe mine.”

„Intrare după intrare, am descoperit mai multe: cât de speriat a fost când m-am născut prematur. Cum obișnuia să stea în fața ușii mele noaptea, ascultându-mă respirând. A simțit că eșuează ca furnizor după ce a fost concediat în ’98, chiar dacă nu ne-a lăsat niciodată să-l vedem crăpat. Cât de mândru a fost când am intrat la facultate, dar cât de mult a plâns cu o seară înainte de a pleca pentru că nu știa cum să-și ia rămas bun”, a mărturisit fiul.

Cuvinte sfâșietoare

Ce l-a emoționat cel mai mult pe fiu, au fost următoarele cuvinte: „Nu va ști niciodată, dar am stat în fața căminului lui după ce l-am lăsat. Doar s-a uitat la fereastră până când s-a aprins lumina. Atunci am știut că va fi bine. Și nu am fost”.

Toate acestea i-au schimbat total percepția bărbatului asupra tatălui său. El a plâns cum nu a mai plâns de la înmormântare.

„Toată copilăria mea, am crezut că tatăl meu este distant. Că nu a simțit lucrurile profund. Dar acum știu că le-a purtat în liniște. A iubit atât de tare, doar că nu în modul în care ascultam”, a mai spus fiul.