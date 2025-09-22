Dan Helciug a vorbit despre sa și una dintre cele mai dureroase . Artistul a mărturisit că lipsa mamei a lăsat traume adânci.

„Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă”

Mama lui Dan Helciug l-a părăsit când acesta acesta avea cinci ani. El și sora lui, mai mică cu trei ani, au rămas în grija tatălui.

Lipsa unei figuri materne în viața celor doi a lăsat urme adânci, a mărturisit artistul.

„Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă. Am crescut într-o familie cu părinți despărțiți. S-au despărțit când aveam 5 ani. Mama s-a îndrăgostit de altcineva, eu și sora mea am rămas cu tata. A fost un șoc”, a povestit Helciug, conform .

„Mai mergeam la ea în vacanțe, dar drumurile au fost despărțite. Am văzut-o de câteva ori în viața mea”, a adăugat acesta.

Artistul a încercat să se vindece cu ajutorul unui psiholog. El recunoaște că a apelat la specialiști, iar acest lucru a fost esențial în procesul său de vindecare.

Boala cu care s-a confruntat Dan Helciug

Dan Helciug a fost diagnosticat cu o deficiență severă a hormonului de creștere, în copilărie.

„Am descoperit boala târziu. Șansele erau mici de vindecare. Am făcut tratament cu hormoni de creștere 10 zile si foarte mult sport, baschet, în perioada respectivă. Pe la 15-16 ani, măsuram numai 1,40 m, în condițiile în care cei de vârsta mea măsurau și cu 20 de centimentri mai mult. Atunci am și devenit credincios. Mă rugam plângând în fiecare noapte la singurul prieten care mă asculta…Iisus Hristos”, a spus artistul.

„Vecina noastră era un fel de bonă, ea e cea care a insistat să o convingă telefonic pe mama, care stătea în alt oraș, ai mei fiind divorțați de când aveam 5 ani, să îmi facă analizele. Altfel, nu mai vorbeam acum despre asta. Dumnezeu lucrează prin oameni și a permis ca minunea să se producă. A fost cea mai neagră perioadă a adolescenței mele, dar și cea mai frumoasă. În plină depresie cruntă, mi-am descoperit umorul salvator, muzica…actoria și pe Hristos”, a adăugat el.

Secretul unei cariere de succes

Dan Helciug este compozitor, textier și liderul trupei „Spitalul de Urgență”, pe care a fondat-o în urmă cu 25 de ani, după ce a cunoscut succesul cu „Parlament” în anii ’90. A jucat în sitcom-uri și piese de teatru și a urcat pe scena Operei Naționale în musicalul „Shrek”.

Secretul carieriei sale de succes spune că stă în pozitivitate. Acesta este optimist, indiferent de obstacolele pe care le întâmpină pe drum.

„Sunt foarte pozitiv, indiferent de barierele care mi se pun, de problemele pe care le întâlnesc, indiferent de haterii care există în această zonă, în afară acest fenomen este de 10 ori mai mare decât în România. Indiferent de cât de greu este să deschid anumite uși să mă promovez, eu gândesc pozitiv și sunt mereu cu zâmbetul pe buze și lucrurile, cu ajutorul lui Dumnezeu, se îmbunătățesc. Cam ăsta este secretul.”, a spus el pentru , în urmă cu ceva timp.

„Această pozitivitate a fost inclusiv în pandemie. Eu am descoperit-o în copilărie, am avut o copilărie destul de chinuită, am fost un copil sărac și singurul mod prin care puteam să mă detașez de partea grea a existenței mele era exact prin zona aceasta pozitivă, creativă. Eu făceam spectacole de mic, de la 7 ani, unde îi invitam pe copiii din cartier. Actoria a fost zona mea”, a mai spus el.

„Pandemia m-a prins la țară, pentru că știam că se va închide tot. I-am zis: > și la câteva zile după, a venit anunțul, era ușor de prevăzut. Partea pozitivă a funcționat că am făcut o serie de cântări pentru noi, pentru prietenii noștri și pentru fanii de pe Facebook. Acest lucru a fost foarte apreciat și sunt oameni care-mi mulțumesc și acum că i-am ajutat enorm”, a adăgat.