B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”

Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 17:07
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Internaționalul român a semnat pentru patru sezoane cu PSV și promite să aducă goluri, asisturi și multă creativitate pe partea stângă, acolo unde excelează.

Cuprins:

  • Parcursul transferului oficial la Eindhoven
  • Ce a declarat Dennis Man cu privire la transfer

Parcursul transferului oficial la Eindhoven

PSV Eindhoven a anunțat oficial transferul lui Dennis Man de la Parma Calcio 1913. Extrema stângă a echipei naționale a României a semnat un contract cu o perioadă de valabilitate de patru sezoane și a fost prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului de la Philips Stadium.

Man a venit la PSV după patru ani și jumătate petrecuți la Parma, echipa care îl transferare de la FCSB. În Italia, românul a impresionat prin golurile și pasele decisive din Seria A, iar vara trecută a jucat a jucat la EURO 2024. În decembrie 2024 a fost desemnat „Fotbalistul Anului” în România, alăturându-se unei liste de nume mari precum Adrian Mutu, Cristian Chivu și Gheorghe Popescu.

Ce a declarat Dennis Man cu privire la transfer

„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV mă dorește, am zis imediat: Hai să mergem! Acesta este clubul la care orice jucător ambițios vrea să ajungă. Are o istorie mare și se bate pentru trofee în fiecare sezon. Sunt nerăbdător să încep și vreau să câștig cât mai multe trofee cu PSV”, a declarat Man, scriu oficialii de la PSV.

Pe transfermarkt, Dennis este cotat la 10.00m de Euro. Și-a început parcursul la Atletico Arad, urmând să fie transferat la UTA Arad U19, pentru suma de 175 de mii de Euro. Însă începutul cel mai promițător l-a avut când a jucat la FCSB, urmând ca mai apoi să fie transferat către Parma pentru aproape 13 milioane de euro.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de PSV (@psv)

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Sport
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Sport
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Sport
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Sport
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Sport
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
Sport
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Eveniment
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Externe
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face
Sport
În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face
Ultima oră
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:09 - Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
16:41 - Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
16:37 - Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
16:31 - Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei
16:15 - Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă