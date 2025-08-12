Internaționalul român a semnat pentru patru sezoane cu PSV și promite să aducă goluri, asisturi și multă creativitate pe partea stângă, acolo unde excelează.

PSV Eindhoven a anunțat oficial transferul lui Dennis Man de la Parma Calcio 1913. Extrema stângă a echipei naționale a României a semnat un contract cu o perioadă de valabilitate de patru sezoane și a fost prezentat marți dimineață în cadrul antrenamentului de la Philips Stadium.

Man a venit la PSV după patru ani și jumătate petrecuți la , echipa care îl transferare de la . În Italia, românul a impresionat prin golurile și pasele decisive din Seria A, iar vara trecută a jucat a jucat la EURO 2024. În decembrie 2024 a fost desemnat „Fotbalistul Anului” în România, alăturându-se unei liste de nume mari precum Adrian Mutu, Cristian Chivu și Gheorghe Popescu.

„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV mă dorește, am zis imediat: Hai să mergem! Acesta este clubul la care orice jucător ambițios vrea să ajungă. Are o istorie mare și se bate pentru trofee în fiecare sezon. Sunt nerăbdător să încep și vreau să câștig cât mai multe trofee cu PSV”, a declarat Man, scriu oficialii de la .

Pe , Dennis este cotat la 10.00m de Euro. Și-a început parcursul la Atletico Arad, urmând să fie transferat la UTA Arad U19, pentru suma de 175 de mii de Euro. Însă începutul cel mai promițător l-a avut când a jucat la FCSB, urmând ca mai apoi să fie transferat către Parma pentru aproape 13 milioane de euro.