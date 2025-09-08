Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir

Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din a fost găsit mort într-un cimitir din oraș, duminică. Circumstanțele în care acesta a murit sunt încă neclare, anunță autoritățile.

Duminică, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată că, în Cimitirul Petroșani, a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat.

Polițiștii au identificat persoana decedată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din Petroșani. Medicii au confirmat decesul, conform

a fost examinat de medici. Aceștia spun că nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar din primele verificări nu există suspiciuni în ceea ce privește săvârșirea vreunei infracțiuni.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei medico-legale, care va stabili cauza exactă a decesului.

În urma acestora, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.