Acasa » Eveniment » Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir

Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 12:32
Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Petroșani a fost găsit mort într-un cimitir din oraș, duminică. Circumstanțele în care acesta a murit sunt încă neclare, anunță autoritățile.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Circumstanțe neclare

Ce s-a întâmplat

Duminică, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată că, în Cimitirul Petroșani, a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat.

Polițiștii au identificat persoana decedată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din Petroșani. Medicii au confirmat decesul, conform Știrile ProTv.

Circumstanțe neclare

Cadavrul a fost examinat de medici. Aceștia spun că nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar din primele verificări nu există suspiciuni în ceea ce privește săvârșirea vreunei infracțiuni.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei medico-legale, care va stabili cauza exactă a decesului.

În urma acestora, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

