Un fost sediu ITM din Timișoara a ajuns să fie refugiu pentru oamenii străzii

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 08:00
Fostul sediu al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Timișoara (ITM) a devenit refugiu pentru oamenii străzii. Localnicii se tem să mai iasă noaptea din case.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce asigurări dau polițiștii

Ce s-a întâmplat

Fostul sediu al Inspectoratului Teritorial de Muncă, care este în paragină de trei ani, a devenit refugiu pentru oamenii străzi.

Din această clădire, aflată în apropierea Gării de Nord din Timișoara, după numeroase sesizări, autoritățile au intervenit și au ridicat mai mulți oameni fără adăpost, conform Știrile ProTv.

Polițiștii, ajutați de jardarmi, au evacuat o parte dintre locatarii ilegali, de care localnicii se temeau.

Ce asigurări dau polițiștii

Reprezentanții Poliției dau asigurări că zona va fi monitorizată constant.

„O să fie desfășurate acțiuni astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranța publică. Mai ales siguranța cetățenilor din această zonă”, a transmis Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Reprezentanții ITM Timiș, contactați de sursa citată, au transmis că au încheiat un contract de igienizare cu Penitenciarul din Timișoara.

Așadar, mai mulți deținuți urmează să fie trimiși în zonă, pentru a curăța mizeria făcută de oamenii străzii.

