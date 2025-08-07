B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie

Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 17:38
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / LiveMedia/IPA/ABACA

După divorțul de Ben Affleck, J. Lo. vrea să-și renoveze vila pe care o are în valoare de 21 de milioane de dolari din Hidden Hills, California. Artista de 55 de ani își dorește să transforme proprietatea care depășește 900 de metri pătrați într-un spațiu care să-i ofere refugiul pentru noua sa identitate.

Cuprins:

  • Cine sunt vecinele lui Jennifer Lopez și cât de sigur este pentru aceasta
  • Unde ca cânta J. Lo. în ultimele zile din turneul „Up All Night: Live in 2025”

Cine sunt vecinele lui Jennifer Lopez și cât de sigur este pentru aceasta

Locuința pe care celebra artistă o deține se află într-un cartier privat, plin de nume mari din industrie. Vecinele ei sunt chiar Kim și Khloe Khardashian, dar și Kris și Kylie Jenner. Zona este renumită pentru măsurile stricte de securitate, un lucru esențial pentru Lopez, care își dorește un mediu sigur pentru cei doi gemeni ai săi, Max și Emme.

Cunoscută pentru ideile sale ingenioase când vine vorba de renovări, Jennifer Lopez vrea să aducă o imagine luminoasă, jucăușă și feminină vilei sale, potrivit DailyMail.

Proprietatea include pe lângă facilitățile de lux precum o sală de sport proprie și un cinema privat, o arenă de echitație, dar și o moștenire anterioare deținută de John Fogerty, cumpărată anterior de la Sylvester Stallone.

Unde ca cânta J. Lo. în ultimele zile din turneul „Up All Night: Live in 2025”

Turneul lui Jennifer Lopez se află astăzi în ultimele zile de concert , acesta având loc în Uzbekistan, iar mai apoi urmând  să se încheie cu Italia pe 12 august. Turneul a început pe 8 iulie în Europa, și artista a ajuns chiar și în București.

Între timp, fosta vilă a cuplului Lopez-Affleck, estimată la 61 de milioane, rămâne nevândută pe piață. Potrivit sursei citate, diferențele de gusturi au dus la o vânzare îngreunată a vilei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Externe
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa
Externe
Un mire a rostit numele fostei iubite în timpul jurămintelor. Cum a reacționat mireasa
În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
Externe
În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
Externe
Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Externe
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact. Unde se afla
Externe
Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact. Unde se afla
Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice
Externe
Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice
Incendiu de proporții în Franța. Au ars peste 16.000 de hectare de vegetație
Externe
Incendiu de proporții în Franța. Au ars peste 16.000 de hectare de vegetație
China în alertă după izbucnirea unui focar de virus transmis de țânțari. Măsuri drastice în stil pandemic în Guangdong
Externe
China în alertă după izbucnirea unui focar de virus transmis de țânțari. Măsuri drastice în stil pandemic în Guangdong
Ultima oră
19:33 - Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
19:32 - Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
19:18 - Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
19:08 - Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
19:06 - Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
18:52 - Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
18:49 - România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
18:44 - „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
18:37 - Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
18:35 - Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?