După divorțul de Ben Affleck, J. Lo. vrea să-și renoveze pe care o are în valoare de 21 de milioane de dolari din Hidden Hills, California. de 55 de ani își dorește să transforme proprietatea care depășește 900 de metri pătrați într-un spațiu care să-i ofere refugiul pentru noua sa identitate.

Locuința pe care celebra artistă o deține se află într-un cartier privat, plin de nume mari din industrie. Vecinele ei sunt chiar Kim și Khloe Khardashian, dar și Kris și Kylie Jenner. Zona este renumită pentru măsurile stricte de securitate, un lucru esențial pentru Lopez, care își dorește un mediu sigur pentru cei doi gemeni ai săi, Max și Emme.

Cunoscută pentru ideile sale ingenioase când vine vorba de renovări, Jennifer Lopez vrea să aducă o imagine luminoasă, jucăușă și feminină vilei sale, potrivit .

Proprietatea include pe lângă facilitățile de lux precum o sală de sport proprie și un cinema privat, o arenă de echitație, dar și o moștenire anterioare deținută de John Fogerty, cumpărată anterior de la Sylvester Stallone.

Turneul lui Jennifer Lopez se află astăzi în ultimele zile de concert , acesta având loc în Uzbekistan, iar mai apoi urmând să se încheie cu Italia pe 12 august. Turneul a început pe 8 iulie în Europa, și artista a ajuns chiar și în București.

Între timp, fosta vilă a cuplului Lopez-Affleck, estimată la 61 de milioane, rămâne nevândută pe piață. Potrivit sursei citate, diferențele de gusturi au dus la o vânzare îngreunată a vilei.