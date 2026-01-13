B1 Inregistrari!
Un preot-DJ a umplut un club din Beirut. Spectacolul a stârnit entuziasm, dar și controverse în rândul liderilor religioși

Un preot-DJ a umplut un club din Beirut. Spectacolul a stârnit entuziasm, dar și controverse în rândul liderilor religioși
Cuprins
  1. De la slujbă religioasă la pupitrul de DJ
  2. O formă modernă de evanghelizare, cu impact global
  3. De ce Libanul a fost o oprire importantă
  4. Controverse și opoziție din partea unor lideri religioși
  5. Credință, muzică și mesaj de coexistență

Guilherme Peixoto, cunoscut la nivel internațional sub numele de Padre Guilherme, a susținut un concert cu casa închisă într-un club din Beirut, fiind aclamat de sute de tineri. Evenimentul a generat însă reacții critice din partea unor lideri religioși, care au cerut interzicerea spectacolului.

De la slujbă religioasă la pupitrul de DJ

În seara de sâmbătă, un club cunoscut din capitala Libanului s-a transformat într-un spațiu dominat de lumini, energie și muzică electronică. În spatele pupitrului de DJ nu se afla însă un artist obișnuit, ci Padre Guilherme, care cu doar câteva ore înainte oficiase o slujbă religioasă la o universitate catolică din Liban, scrie Associated Press News, citat de Adevărul.

Pentru preotul în vârstă de 52 de ani, muzica electronică nu intră în contradicție cu credința: „Psalmii ne îndeamnă să-L lăudăm pe Dumnezeu cu toate instrumentele. Astăzi, muzica electronică este și ea un instrument”, a explicat acesta.

O formă modernă de evanghelizare, cu impact global

Padre Guilherme a devenit cunoscut la nivel internațional după participarea sa la Zilele Mondiale ale Tineretului din 2023 și 2025, evenimente majore la care a fost prezent și Papa. Inițial, aparițiile sale muzicale aveau ca scop strângerea de fonduri pentru parohii locale, însă inițiativa s-a transformat treptat într-o formă inovatoare de transmitere a mesajului creștin.

În prezent, preotul-DJ are peste 2,6 milioane de urmăritori pe Instagram și susține concerte pe toate continentele, adresându-se în special tinerilor care nu se mai regăsesc în formele tradiționale ale Bisericii.

De ce Libanul a fost o oprire importantă

Libanul a reprezentat o etapă firească în turneul său internațional. Aproximativ o treime din populația țării este creștină, cel mai mare procent din Orientul Mijlociu. Comunitatea maronită este cea mai numeroasă, iar recentele vizite ale Papei au readus în atenție mesajele de pace și conviețuire.

Pentru mulți dintre tinerii prezenți, concertul lui Padre Guilherme a fost perceput ca un semn de deschidere și speranță.

Controverse și opoziție din partea unor lideri religioși

Evenimentul nu a fost primit însă unanim cu entuziasm. Un grup de 18 persoane, printre care și lideri religioși creștini, a cerut în instanță interzicerea spectacolului, invocând încălcarea învățăturilor Bisericii. Cererea a fost respinsă de judecători.

Organizatorii au impus reguli stricte: interzicerea afișării simbolurilor religioase în club și măsuri sporite de securitate. De asemenea, Padre Guilherme a acceptat să nu poarte reverenda pe scenă.

„Dacă pentru unii prezența mea este un motiv de scandal, îmi pare rău. Tot ce pot să le cer este să se roage pentru mine”, a declarat acesta.

Credință, muzică și mesaj de coexistență

Reacțiile din mediul online au fost împărțite. Unii critici au vorbit despre transformarea credinței într-un „spectacol pe fundal de alcool și fum”, în timp ce alții au apreciat curajul de a comunica mesajul religios într-un limbaj accesibil noii generații.

Pe parcursul concertului, pe ecranele din spatele scenei au fost proiectate imagini cu foști papi și porumbei albi, simboluri ale păcii. La final, Padre Guilherme a dedicat un moment special Libanului, ridicând steagul țării în fața publicului.

„Dacă oameni diferiți, cu ținute și origini variate, pot dansa împreună în respect, de ce nu am putea trăi la fel și în lume?”, a transmis el.

