Primarul unui localități din Dolj nu i-a uitat și nici nu i-a iertat pe sătenii care l-au criticat. Ca să le arate cine face legea, edilul a ordonat să le fie luate băncile din fața porților tuturor celor care au îndrăznit să se plângă de investițiile făcute la nivel local. Opt astfel de piese de mobilier stradal au dispărut peste noapte de pe stradă.

Ce spun sătenii cărora le-au fost luate băncile din fața curților

Localnicii din satul Măceșu de Sus, judeţul Dolj n-au știut ce îi aștepta atunci când au îndrăznit să se plângă de investiția făcută de Primăria localității: 25.000 de euro cheltuiți pe bănci stradala. Oamenii care și-au exprimat nemulțumirea, punctând faptul că banii puteau fi folosiți pentru asfaltarea străzilor, canalizare sau tragerea apei potabile în zonă s-au trezit că piesele de mobilier le-au fost luate din fața curților.

„Toţi care au dat interviu le-au luat băncile”, „A venit la cei care au avut ceva de spus, nu l-am acuzat. Am zis că nu erau necesare acum, mare lucru nu am zis. Ne-a luat-o și pe a noastră, și pe aia de acolo, de la vecină”, „A fost banca și acum nu mai e. M-am trezit de dimineață fără ea”, au spus localnicii, pentru .

Opt bănci au dispărut de la porţile locuitorilor, la doar câteva zile după ce oamenii şi-au spus părerea despre investiţie.

Câți bani a cheltui localitatea doljeană pentru o bancă

Cele 100 de bănci cumpărate de localitatea doljeana au costat 120.000 de lei, mai exact, 1.200 de lei per bucată. Banii pentru bănci provin din bugetul local, buget local despre care spune că este insuficient pentru rezolvarea unor probleme mai importante. Localitatea în care locuiesc 1.900 de oameni nu are nici , nici rețea de gaze. Deși proiectul pentru canalizare este făcut de 3 ani, a fost sistat între timp.