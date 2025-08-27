B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul

Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul

B1.ro
27 aug. 2025, 21:16
Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul
Sursă foto: Captură video Observator

Primarul unui localități din Dolj nu i-a uitat și nici nu i-a iertat pe sătenii care l-au criticat. Ca să le arate cine face legea, edilul a ordonat să le fie luate băncile din fața porților tuturor celor care au îndrăznit să se plângă de investițiile făcute la nivel local. Opt astfel de piese de mobilier stradal au dispărut peste noapte de pe stradă.

Cuprins:

  1. Ce spun localnicilor cărora le-au fost luate băncile din fața curților
  2. Câți bani a cheltui localitatea doljeană pentru o bancă

Ce spun sătenii cărora le-au fost luate băncile din fața curților

Localnicii din satul Măceșu de Sus, judeţul Dolj n-au știut ce îi aștepta atunci când au îndrăznit să se plângă de investiția făcută de Primăria localității: 25.000 de euro cheltuiți pe bănci stradala. Oamenii care și-au exprimat nemulțumirea, punctând faptul că banii puteau fi folosiți pentru asfaltarea străzilor,  canalizare sau tragerea apei potabile în zonă s-au trezit că piesele de mobilier le-au fost luate din fața curților.

„Toţi care au dat interviu le-au luat băncile”, „A venit la cei care au avut ceva de spus, nu l-am acuzat. Am zis că nu erau necesare acum, mare lucru nu am zis. Ne-a luat-o și pe a noastră, și pe aia de acolo, de la vecină”, „A fost banca și acum nu mai e. M-am trezit de dimineață fără ea”, au spus localnicii, pentru Observator News.

Opt bănci au dispărut de la porţile locuitorilor, la doar câteva zile după ce oamenii şi-au spus părerea despre investiţie.

Câți bani a cheltui localitatea doljeană pentru o bancă

Cele 100 de bănci cumpărate de localitatea doljeana au costat 120.000 de lei, mai exact, 1.200 de lei per bucată. Banii pentru bănci provin din bugetul local, buget local despre care primarul spune că este insuficient pentru rezolvarea unor probleme mai importante. Localitatea în care locuiesc 1.900 de oameni nu are nici canalizare, nici rețea de gaze. Deși proiectul pentru canalizare este făcut de 3 ani, a fost sistat între timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Eveniment
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Eveniment
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Eveniment
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
Eveniment
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Externe
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Eveniment
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Eveniment
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Externe
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
Eveniment
Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
Ultima oră
22:30 - Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
22:23 - Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
22:19 - Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
21:57 - Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
21:46 - Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
21:30 - De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
21:26 - S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
21:22 - Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
21:00 - O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
20:47 - Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați