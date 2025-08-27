B1 Inregistrari!
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”

Elena Boruz
27 aug. 2025, 10:37
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Captură video - USR / Facebook

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, se află prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta sprijinul față de primarul turc încarcerat, Ekrem İmamoğlu.

Primari din orașe, precum Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht și Zagreb sunt prezenți în delegație, conform unui comunicat de presă, anunță G4Media.  Din România, Fritz este singurul om politic care participă la eveniment.

Cuprins:

  • Dominic Fritz: „Timișoara cunoaște prețul libertății”
  • Fritz, vizită la închisoarea unde este încarcerat primarul Ekrem İmamoğlu

Dominic Fritz: „Timișoara cunoaște prețul libertății”

Potrivit informațiilor, Dominic Fritz a declarat că a răspuns pozitiv invitației de a merge în Turcia, deoarece România și Timișoara, implicit, spun „NU” abuzului.

„Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei, singurul primar din România prezent în delegație.

Fritz, vizită la închisoarea unde este încarcerat primarul Ekrem İmamoğlu

De asemenea, informațiile susțin că Fritz va merge, alături de ceilalți primari europeni, la închisoarea unde se află Ekrem İmamoğlu. Mai mult decât atât, pe lângă vizita pe care o vor face primarului Istanbulului, vor avea loc inclusiv întâlniri cu autorități locale, cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile.

Primarul Istanbulului și principalul opozant al președintelui Erdogan, Ekrem Imamoglu, a fost arestat în luna martie a acestui an. În urma arestării, au fost reținuți peste 500 de oficiali locali și consilieri, dar și 40 de colaboratori ai administrațiilor municipale.

