Un român a ajuns într-o situație dramatică după ce a plătit chiria și garanția pentru aceasta: „De unde pot face rost de mâncare gratis?”

pe plan financiar din cauza scumpirilor. pentru a avea ce să mănânce până când primește salariul.

A rămas fără bani până la salariul din februarie

Acesta a menționat că a ajuns în această situație după ce a achitat chiria și garanția pe care o cer proprietarii. „Bună tuturor, știe cineva de unde pot face rost de mâncare gratis sau aproape gratis?

Am o problemă cu banii din cauză că am plătit chiria și garanția unde locuiesc acum. Până în prima săptămână a lunii februarie când primesc salariul trebuie să mă descurc cumva. De obicei merg seara la Mega și mai cumpăr de la rubrica de produse reduse, dar în ultimul timp nu prea mai găsesc.

Mai cunoaște cineva vreun supermarket cu reduceri la produse ce expiră sau în general tips & tricks pentru a da mai puțini bani pe alimente? Am ales să postez sub anonimat din cauză că am cunoștințe care sigur că ar râde de situația în care sunt!”, a scris acesta pe grupul Sfaturi utile pentru toată lumea.

Mulți români au vrut să-l ajute cu bani sau mâncare

În comentarii acesta a primit mai multe sfaturi concrete. Nu sunt puțini cei care s-au arătat dispuși să îi trimită bani sau mâncare: „Îți trimit un Glovo cu alimente, dacă ești din București.”, „În ce oraș ești, îți pot cumpăra alimente dacă ești din Nurnberg și eu am fost cândva ca tine”, „Nu știu dacă locuiești în București, te ajutăm cu alimente. Lasă-mi mesaj să văd cum te pot ajuta.”

Printre alte sfaturi s-au numărat și acestea: „Donezi sânge și ai un card de 280 de lei, poți cumpăra cu el alimente sau orice din magazine”, „Încearcă la cantinele sociale.”, „Intră într-o biserică și spune durerea preotului”, „Sunt locuri care oferă mâncare sau întreabă pe la restaurante dacă poți spală vase în schimbul unei mese pe zi, mergi pe la biserici duminică și cere ajutor la preoți, se găsește ceva de mâncare …”

Tânărul le-a mulțumit celor care și-au rupt din timp să-l ajute cu sfaturi: „Vă mulțumesc tuturor pentru sfaturi, nu doresc bani de la nimeni, nu acesta a fost scopul postării mele în grup, am început munca de la ora 7 și nu am putut lua pauză decât acum. Îmi cer scuze pentru că nu am răspuns, până acum.

Eu locuiesc în București, de curând m-am mutat ca să pot găsi ceva de muncă mai bine plătit.”, a răspuns autorul postării.