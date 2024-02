Un român a lăsat polițiștii din Grecia cu gura căscată. Ce a făcut acesta în vacanță: „Un gest de omenie nu te costă”

nu se gândesc doar la relaxare și distracție, ci și la a face fapte bune. Recent, un bărbat a impresionat polițiștii eleni prin gestul său admirabil. Oamenii legii au fost profund recunoscători, deoarece rar întâlnesc astfel de manifestări oneste.

În timpul vacanței sale, un turist român a impresionat oamenii legii locali prin gestul său generos. Acesta a găsit niște bunuri nepretențioase într-o parcare, care aparțineau unei femei din Grecia. Cu un spirit civic admirabil, bărbatul a decis să nu ezite și să le predea imediat polițiștilor locali, pentru a fi înapoiate proprietarei lor.

Un gest rar de omenie apreciat

„Este un lucru rar!”, au declarat polițiștii greci românului, deoarece de obicei primesc acte ale turiștilor români pierdute sau aruncate prin tufișuri, iar apoi sunt nevoiți să le trimită polițiștilor din țara noastră pentru a-i identifica pe persoanele implicate.

Românul și-a împărtășit povestea pe , Thassos, cu scopul de a atrage atenția asupra unei situații alarmante. Cu sinceritate, i-a îndemnat pe oameni să nu lase la o parte corectitudinea în fața unor situații similare cu ale sale.

„Astăzi am găsit în parcarea de pe plaja Kamari aceste lucruri. Nu am postat aici pentru că aparțineau unei doamne din Grecia. Am luat legătura cu politia din Limenaria și am mers și le-am predat lor. Au spus că este un lucru rar. Spuneau în schimb ca le sunt predate acte găsite aruncate prin tufișuri, multe românești și pe care le trimit în România.

Vin in Thassos de 14 ani, de când forumul ăsta era doar „în gestație” și cățiva care mai sunt pe aici încă construiam pe softpedia o comunitate de iubitori de Thassos. Haideți ca fiecare să dăm înapoi acestei insule bucățica noastră de omenie. Știm cu toții că am apreciat încă de la început ospitalitatea ei.

De la strânsul de pe plaja când plecăm, la parcatul în locuri unde nu încurcăm… până la astfel de gesturi (chiar am citit unul similar pe grup înainte să plec spre Thassos). Un gest de omenie nu te costă, cel mult poate să-ți aducă o satisfacție neașteptată și poate altul care o să vadă o sa fie “contaminat”, făcând la rândul lui un astfel de gest”, a scris românul pe grupul de facebook Forum Thassos.

Obligația legală de predare a bunurilor găsite

Postarea românului a fost apreciată de peste 500 de persoane, ceea ce arată că aceștia împărtășesc gestul său de onestitate. De altfel, și în țara noastră există numeroase situații în care se găsesc bunuri pierdute pe stradă sau în diverse locuri. În astfel de momente, nu ezitați să contactați poliția pentru a lua măsuri corespunzătoare.

Conform art. 243 din Codul Penal, în cazul în care găsești, din întâmplare, un portofel plin cu bani sau orice alt obiect care nu îți aparține, ești obligat să îl predai la poliție în termen de 10 zile. Dacă alegi să îl păstrezi și autoritățile au început deja cercetările, vei fi considerat vinovat de infracțiunea de „luare de bunuri cu rea-credință”, iar consecințele pot fi o amendă sau o pedeapsă cu închisoarea de la o lună la 3 luni.