Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani

De 15 ani, Mihai Bobonete îl interpretează pe Bobiță în serialul „Las Fierbinți”, unul dintre cele mai longevive și urmărite proiecte de televiziune din . Personajul a devenit emblematic pentru umorul autohton, iar pentru actor, rolul a însemnat consacrare, stabilitate profesională și o relație specială cu publicul.

Bobiță, un personaj devenit reper cultural

„Las Fierbinți” nu este doar un serial de comedie, ci un adevărat fenomen cultural, care a reușit să rămână relevant sezon după sezon. Replicile memorabile și personajele iconice au intrat definitiv în vocabularul publicului, iar Bobiță, interpretat de Mihai Bobonete, se află în centrul acestui univers.

De-a lungul anilor, rolul de la PRO TV i-a consolidat statutul de vedetă și i-a oferit libertatea de a-și construi, în paralel, o carieră solidă în stand-up comedy și entertainment. Chimia dintre Bobonete și Mihai Rait, prietenul său din viața reală, care îl interpretează pe Dorel, a contribuit decisiv la succesul serialului.

De la Electrotehnică la actorie

Drumul lui Mihai Bobonete către actorie nu a fost unul clasic. Inițial, acesta a ales Facultatea de Electrotehnică, însă ingineria nu s-a dovedit a fi direcția potrivită.

„Nu, nu, stați puțin, că nu e de povestit în scris, așa, la un interviu, acolo e poveste lungă și cu tâlcuri, că nu a fost ușor nici să o încep (pe facultate), dar nici să ies din ea. Credeți-mă că nu vă mint, e frumos așa ca trecut, dar nu e timp să povestesc în scris așa cum aș vrea să aflați”, a spus el, pentru Viva.

Actorul spune că a cochetat cu actoria încă din studenție, animând serile alături de prieteni și reușind să stârnească râsul celor din jur: „Eu oricum o făceam pe actorașul pe la mesele alea de 3-5-8 sau de Rentz (…) Adică «cochetam» cumva cu treaba asta și făceam prietenii să râdă cu fiecare ocazie care mi se ivea.”

15 ani de „Las Fierbinți” și legătura cu personajul

Colaborarea cu PRO TV și primirea rolului lui Bobiță reprezintă o poveste pe care Bobonete spune că o va explica, pe larg, într-o carte la care lucrează: „Are legătură cu soarta, cu Dragoș Buliga (…) și cu o distribuție de actori care i-au câștigat încrederea lui Mimi Brănescu (…) și așa a fost.”

Despre relația cu Bobiță, actorul spune că personajul a devenit parte din el, dar fără a-i acapara complet identitatea.

„Bobiță e aproape ca un corset pe care îl îmbrac dimineața și îl dezbrac când se termină ziua de filmare. (…) E drept că am avut și zile în care am uitat să îl dau jos după filmare și am plecat Bobiță de la filmare, dar nu de multe ori”, a mai spus el.