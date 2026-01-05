Două nume legendare ale fotbalului românesc, , rămân repere incontestabile. Ei demonstrează că performanța nu ține doar de talent, ci și de disciplină, echilibru și un stil de viață atent construit. Chiar și la 58, respectiv 60 de ani, cei doi rămân conectați la nivel înalt cu „sportul rege”.

Atenți la alimentație, mișcare și sănătate, ambii au ales să își adapteze rutina zilnică pentru a se menține în formă. De curând, Gică Popescu a dezvăluit că, de aproximativ un an, a adoptat un obicei alimentar nou. Schimbarea a fost inspirată chiar de cumnatul său, celebrul „Rege”.

La ce au renunțat Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi pentru a se menține în formă

Atenți la , mișcare și sănătate, Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi au ales să își ajusteze rutina zilnică. Obiectivul lor este să rămână în formă, chiar și după retragerea din activitatea competițională.

În acest context, Popescu a spus că a făcut o schimbare importantă în stilul său alimentar. Inspirat de cumnatul său, fostul căpitan al naționalei a decis să renunțe complet la carne.

„De un an, nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de cinci ani!”, a precizat acesta într-un interviu pentru ProTV.

Efectele nu au întârziat să apară, iar schimbarea i-a adus beneficii vizibile. „Mă simt mai bine, decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei”, a mai precizat el, notează click.ro.

Se pregătește Gică Hagi pentru o revenire surpriză pe banca tehnică

Semnalele venite din interiorul fotbalului românesc sugerează că retragerea lui Gheorghe Hagi din prim-planul antrenoratului ar putea fi doar temporară. Popescu a vorbit deschis despre această perioadă de respiro. El a explicat că Hagi avea nevoie de o pauză după ani întregi de muncă intensă și implicare totală.

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm, în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la «cârma» Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune. Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj. Va reveni cu siguranță, nu s-a pensionat acum! Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu pentru as.ro.