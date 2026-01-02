B1 Inregistrari!
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)

Ana Maria
02 ian. 2026, 10:33
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Cuprins
  1. Ce imagini au fost surprinse înainte de izbucnirea incendiului din Crans-Montana
  2. Ce este fenomenul „flashover” și cum a contribuit la tragedie
  3. Ce concluzii putem trage din acest incident tragic

Două imagini realizate în interiorul barului Le Constellation, situat în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, oferă o privire tulburătoare asupra momentelor dinaintea incendiului devastator care a cuprins localul în noaptea de Anul Nou. Aceste fotografii, publicate de postul francez BFMTV, arată o atmosferă de sărbătoare, dar și pericole evidente.

Mai exact, artificii aprinse extrem de aproape de tavanul acoperit cu material antifonic, însă, ușor inflamabil.

Ce imagini au fost surprinse înainte de izbucnirea incendiului din Crans-Montana

În imaginile realizate de supraviețuitori, cei prezenți încă se bucurau de petrecerea de Revelion. Aceștia comandau sticle scumpe de vin și șampanie, decorate cu lumânări-artificii. O fotografie evidențiază clar cum materialul antifonic de pe tavan a început să ia foc din cauza scânteilor produse de aceste artificii.

În prima fotografie, realizată în subsolul barului, două persoane țin în mână sticle de șampanie cu „lumânări magice” aprinse, una dintre ele chiar fiind ridicată pe umerii celeilalte, în apropierea tavanului. A doua fotografie surprinde momentul critic când flăcările încep să se răspândească pe tavan, iar focul ia amploare rapid.

Ce este fenomenul „flashover” și cum a contribuit la tragedie

Președintele Asociației Investigatorilor de Incendii din Marea Britanie, Richard Hagger, a explicat pentru BBC ce este fenomenul „flashover”, despre care se crede că a avut un rol decisiv în incendiul din Crans-Montana:

„Începe cu un incendiu, flăcările și radiația termică ajung la nivelul tavanului și se răspândesc rapid. Radiația termică se propagă apoi în jos către alte surse de combustibil, cum ar fi mobilierul și mesele, ridicând temperatura până la punctul în care acestea se descompun termic și produc gaze inflamabile. Apoi, gazele se aprind, dar se aprind destul de rapid. Astfel, încăperea se transformă, practic, într-o cameră în flăcări în câteva secunde.”, a explicat acesta.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a publicat o explicație a acestui fenomen pe Facebook încă din 2022:

„Atunci când anumite materiale organice sunt încălzite, acestea sunt supuse unei descompuneri termice și degajă gaze inflamabile. Fenomenul de Flashover este stadiul cel mai periculos al unui incendiu și are drept urmare aprinderea bruscă a întregului spaţiu al încăperii. În acest moment, nu se poate efectua evacuarea persoanelor sau a bunurilor şi întreaga clădire se aprinde. Pompierii din Noua Zeelandă au creat intenționat un incendiu pentru a ne arăta viteza cu care acesta se răspândește! Orice secundă contează!”, este postarea publicată pe Facebook de ISU Iași.

Ce concluzii putem trage din acest incident tragic

Acest incendiu a scos la iveală cât de importantă este respectarea normelor de siguranță în spațiile publice, mai ales în locurile aglomerate și în care se folosesc materiale inflamabile sau artificii. Incidentul din Crans-Montana a costat viața a cel puțin patruzeci de persoane și reprezintă un semnal de alarmă privind riscurile folosirii artificiilor în spații închise.

