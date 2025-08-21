Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul

Un şofer a încercat să mituiască un poliţist cu 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului.
La data de 20.04.2025, bărbatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta „să nu îşi îndeplinească o atribuţie de serviciu, respectiv să nu îl sancţioneze contravenţional şi să nu îi reţină permisul de conducere”, se arată într-un comunicat.
Acesta trecuse pe culoarea roşie a semaforului situat pe bulevardul Revoluţiei 1989 la intersecţia cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, conform Știrile ProTv.
Fapta a fost sesizată de către organul de poliţie care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.
Bărbatul și-a recunoscut fapta. Acum el a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de zile închisoare.
„Inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile”, se precizează în comunicatul Parchetului.
Mai mult, bărbatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică. Suma de 50 lei îi va fi confiscată.