Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul

Un a încercat să un poliţist cu 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cum a reacționat agentul de poliție

Ce s-a întâmplat

La data de 20.04.2025, bărbatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta „să nu îşi îndeplinească o atribuţie de serviciu, respectiv să nu îl sancţioneze contravenţional şi să nu îi reţină permisul de conducere”, se arată într-un comunicat.

Acesta trecuse pe culoarea roşie a semaforului situat pe bulevardul Revoluţiei 1989 la intersecţia cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, conform

Cum a reacționat agentul de poliție

Fapta a fost sesizată de către organul de poliţie care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.

Bărbatul și-a recunoscut fapta. Acum el a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de zile închisoare.

„Inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile”, se precizează în comunicatul Parchetului.

Mai mult, bărbatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică. Suma de 50 lei îi va fi confiscată.