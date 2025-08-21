B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul

Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 12:04
Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul
Sursa foto: Pixabay

Un şofer a încercat să mituiască un poliţist cu 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cum a reacționat agentul de poliție

Ce s-a întâmplat

La data de 20.04.2025, bărbatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta „să nu îşi îndeplinească o atribuţie de serviciu, respectiv să nu îl sancţioneze contravenţional şi să nu îi reţină permisul de conducere”, se arată într-un comunicat.

Acesta trecuse pe culoarea roşie a semaforului situat pe bulevardul Revoluţiei 1989 la intersecţia cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, conform Știrile ProTv.

Cum a reacționat agentul de poliție

Fapta a fost sesizată de către organul de poliţie care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.

Bărbatul și-a recunoscut fapta. Acum el a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de zile închisoare.

„Inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile”, se precizează în comunicatul Parchetului.

Mai mult, bărbatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică. Suma de 50 lei îi va fi confiscată.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
Eveniment
Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
Eveniment
Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
Eveniment
Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
Eveniment
Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
Un nou cutremur în zona seismică Buzău-Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Un nou cutremur în zona seismică Buzău-Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Polițiștii n-au voie să fotografieze documente cu telefonul personal. Precizările autorităților
Eveniment
Polițiștii n-au voie să fotografieze documente cu telefonul personal. Precizările autorităților
O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei
Eveniment
O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia
Eveniment
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte
Eveniment
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce a transmis poliția
Eveniment
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce a transmis poliția
Ultima oră
13:31 - Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul
13:29 - Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
13:13 - Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
13:09 - Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
13:07 - Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
12:55 - PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
12:44 - Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație
12:40 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
12:38 - Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
12:08 - Stelian Bujduveanu, despre problema apei calde, în București: „Astăzi, ar trebui să fie rezolvată problema”