B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob

Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob

Selen Osmanoglu
03 sept. 2025, 15:54
Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob
Sursa foto: Freepik

Drew Binsky are 34 de ani și a vizitat toate țările din lume. El a pornit în această călătorie în urmă cu un deceniu. Bărbatul a dezvăluit care este cel mai periculos oraș de pe glob.

Cuprins

  • 197 de țări vizitate
  • Cel mai periculos oraș

197 de țări vizitate

Drew Binsky a reușit să viziteze toate cele 197 de țări de pe glob. El își povestește călătoriile pe canalul său de Youtube.

Tot acolo a dezvăluit și care este orașul pe care nu l-ar mai vizita niciodată. Este un oraș „fără reguli și fără legi”, a spus tânărul.

Cel mai periculos oraș

Într-un videoclip intitulat „Top 5 locuri unde nu m-am simțit în siguranță ca turist”, tânărul a spus că cel mai periculos loc pe care l-a vizitat vreodată a fost Mogadishu, capitala Somaliei.

„De fiecare dată când părăsești hotelul, trebuie să ai în față și în spate un convoi plin de militari care să verifice zona către care te îndrepți”, a mai spus el.

În topul locurilor în care nu s-ar mai intoarce, bărbatul a mai inclus: Conakry, din Guinea, Kandahar, din Afganistan, Port au Prince în Haiti și Tripoli, în Libia.

Despre orașul Conakry, Drew a mai spus că este locul din Africa de Vest care nu îi place deloc. Când a fost acolo s-a trezit în mijlocul unei lovituri de stat. El descrie orașul ca fiind unul „foarte, foarte ostil”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Eveniment
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Eveniment
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Eveniment
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Eveniment
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Eveniment
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Ultima oră
16:09 - Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”
16:09 - Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
16:05 - Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)
15:44 - Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
15:35 - Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
15:35 - Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)