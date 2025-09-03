Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob

Drew Binsky are 34 de ani și a vizitat toate țările din lume. El a pornit în această în urmă cu un deceniu. Bărbatul a dezvăluit care este cel mai periculos oraș de pe .

Drew Binsky a reușit să viziteze toate cele 197 de țări de pe glob. El își povestește călătoriile pe canalul său de Youtube.

Tot acolo a dezvăluit și care este orașul pe care nu l-ar mai vizita niciodată. Este un oraș „fără reguli și fără legi”, a spus tânărul.

Cel mai periculos oraș

Într-un videoclip intitulat „Top 5 locuri unde nu m-am simțit în siguranță ca turist”, tânărul a spus că cel mai periculos loc pe care l-a vizitat vreodată a fost Mogadishu, capitala Somaliei.

„De fiecare dată când părăsești hotelul, trebuie să ai în față și în spate un convoi plin de militari care să verifice zona către care te îndrepți”, a mai spus el.

În topul locurilor în care nu s-ar mai intoarce, bărbatul a mai inclus: Conakry, din Guinea, Kandahar, din Afganistan, Port au Prince în Haiti și Tripoli, în Libia.

Despre orașul Conakry, Drew a mai spus că este locul din Africa de Vest care nu îi place deloc. Când a fost acolo s-a trezit în mijlocul unei lovituri de stat. El descrie orașul ca fiind unul „foarte, foarte ostil”.