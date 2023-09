Un urs a distrus o casă de vacanță din Predeal. Animalul a intrat în locuință și a făcut prăpăd: „Putea oricând să intre peste noi, peste copiii mei” (VIDEO)

Un urs înfometat a devastat acum două nopţi casa de vacanță a unui medic român din staţiunea Predeal.

Din fericire animalul a dat buzna în locuință după ce proprietarul plecase, notează .

Un urs a dat atacul într-o casă de vacanță din Predeal

Un urs în căutare de hrană a pătruns într-o casă de vacanță din stațiunea Predeal. Acesta a spart ușa cu geamuri duble și a provocat pagube devastatoare în locuință. Totul s-a întâmplat la trei ore după ce proprietarii au plecat.

„A forţat aici geamul, a încercat să intre, a împins, nu a reuşit şi a căutat o altă intrare. Pe partea cealaltă a spart uşa la un balcon. Ursul a intrat în locuinţă exact prin această ușă, aici se văd încă cioburi de sticlă.

Şi-a continuat drumul pe la parterul casei, către bucătărie pe drum se văd urmele de distrugere, a intrat în bucătărie. Și primul drum probabil că l-a făcut la frigider.

Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat, după aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă. Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei”, a declarat medicul pentru sursa citată.