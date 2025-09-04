B1 Inregistrari!
Satul din România care are doar opt locuitori. „Liniștea e la ea acasă. Natura ne inundă"

Satul din România care are doar opt locuitori. „Liniștea e la ea acasă. Natura ne inundă”

04 sept. 2025, 12:11
Satul din România care are doar opt locuitori. „Liniștea e la ea acasă. Natura ne inundă”
Foto simbol: Pixabay

La 22 de kilometri de Bistrița, în satul Nețeni, opt oameni își trăiesc viața în deplină comuniune cu natura. Unii au găsit în localitate refugiul perfect pentru o bătrânețe liniștită, trăită în condiții moderne, dar departe de agitația și tumultul orașelor.

Cuprins:

  1. Ce planuri are primarul comunei pentru satul Nețeni
  2. Cum a ajuns satul să aibă doar opt locuitori
  3. Care este vârsta medie a populației din Nețeni

Ce planuri are primarul comunei pentru satul Nețeni

Nu e om care să traverseze satul Nețeni și să nu fie cucerit de frumuseța locurilor. În localitate trăiesc doar opt oameni, dar în ciuda numărului mic de locuitori, satul se mândrește cu condiții ca în marile orașe: drumurile sunt asfaltate şi iluminate public, iar apa curge la robinet ca în oraşe.

Ne-am gândit că dacă toate vor merge bine, să investim tot în localitatea Neţeni într-un centru de persoane vârstnice”, a declarat Horea Petruţ, primarul comunei Mărişelu, potrivit Observator News.

Cum a ajuns satul să aibă doar opt locuitori

Satul, atestat documentar încă din 1341, a ajuns astăzi să mai numere doar opt locuitori. Colectivizarea comunistă și-a spus cuvântul asupra populației, care s-a micșorat și mai mult odată ce oamenii au început să migreze către orașe.

Atât autorităţile locale, cât şi cei opt locuitori speră că va veni acea vreme în care satul va fi repopulat. Până atunci, 90% dintre case rămân neocupate.

„Este un sat în care liniştea este la ea acasă. Natura ne inundă”, a susținut un localnic.

„Aici ne-am făcut o casă, o casă nouă. Avem toate condiţiile. Ne înţelegem foarte bine. Ne-am obişnuit cu viaţa la ţară. Suntem deja de trei ani, de când am ieşit la pensie, aici”, a povestit un alt localnic.

Care este vârsta medie a populației din Nețeni

Vârsta medie a populaţiei din satul Nețeni este de circa 70 de ani, iar a caselor – de circa o sută de ani.

Datele Direcţiei Regionale de Statistică Bistriţa-Năsăud arată că 25 de localităţi din județ au reușit să înregistreze câțiva zeci de locuitori la ultimul recensământ.

