Oana Ioniță poate, în sfârșit, să-și vadă fiul. Coregrafa și fostul soț au acum un program „aproape echilibrat” în ceea ce-l privește pe Max. Mai mult, va avea loc și un spectacol unde Oana va apărea alături de Max și fiica ei adolescentă, Isabel.

Răsare soarele și pe strada Oanei Ioniță

„Acum avem un program aproape echilibrat. Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine și să vadă partea bună, că are două case, că are două camere unde să se joace, că are două calculatoare. Îi spun: „Mulți copii nu ar avea ce ai tu, uite cât de norocos ești tu”. Am înțeles multe lucruri și mai am multe de învățat. Nu este doar Max în viața mea, este și Isabel, îngerul meu păzitor, care, cumva, mă susține și mă trage și mă învață în fiecare zi”, a susținut Oana Ioniță, la Antena Stars, potrivit

Oana Ioniță va apărea într-un spectacol cu cei doi copii ai ei. Coregrafa are emoții, căci va fi pentru prima dată când vor apărea în fața publicului în această formulă.

De ce a divorțat Oana Ioniță de Florin Butnaru

Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit în trecut de ce a decis să divorțeze: „A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. (…) Nu știu dacă casa (nouă) era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”.

După divorț, Max a rămas mai mult la tată, iar Oana că acesta l-a îndoctrinat pe copil: „În aceste luni, copilul și-a creat o altă viziune asupra mea. Nu a mai vrut să stea cu mine. , alienat, sunt termeni diverși”.

Recent, Oana în instanță creșterea numărului de zile în care poate sta cu fiul ei.