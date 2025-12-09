B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”

Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 18:30
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”
Oana Ioniță. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. Răsare soarele și pe strada Oanei Ioniță
  2. De ce a divorțat Oana Ioniță de Florin Butnaru

Oana Ioniță poate, în sfârșit, să-și vadă fiul. Coregrafa și fostul soț au acum un program „aproape echilibrat” în ceea ce-l privește pe Max. Mai mult, va avea loc și un spectacol unde Oana va apărea alături de Max și fiica ei adolescentă, Isabel.

Răsare soarele și pe strada Oanei Ioniță

„Acum avem un program aproape echilibrat. Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine și să vadă partea bună, că are două case, că are două camere unde să se joace, că are două calculatoare. Îi spun: „Mulți copii nu ar avea ce ai tu, uite cât de norocos ești tu”. Am înțeles multe lucruri și mai am multe de învățat. Nu este doar Max în viața mea, este și Isabel, îngerul meu păzitor, care, cumva, mă susține și mă trage și mă învață în fiecare zi”, a susținut Oana Ioniță, la Antena Stars, potrivit SpyNews.

Oana Ioniță va apărea într-un spectacol cu cei doi copii ai ei. Coregrafa are emoții, căci va fi pentru prima dată când vor apărea în fața publicului în această formulă.

De ce a divorțat Oana Ioniță de Florin Butnaru

Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit în trecut de ce a decis să divorțeze: „A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. (…) Nu știu dacă casa (nouă) era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”.

După divorț, Max a rămas mai mult la tată, iar Oana a acuzat că acesta l-a îndoctrinat pe copil: „În aceste luni, copilul și-a creat o altă viziune asupra mea. Nu a mai vrut să stea cu mine. A fost îndoctrinat, alienat, sunt termeni diverși”.

Recent, Oana a obținut în instanță creșterea numărului de zile în care poate sta cu fiul ei.

Tags:
Citește și...
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Monden
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Monden
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Oana Roman, mesaj dur pentru români: „Vă implor, nu va mai postați în…”. Ce a scos-o din sărite pe aceasta
Monden
Oana Roman, mesaj dur pentru români: „Vă implor, nu va mai postați în…”. Ce a scos-o din sărite pe aceasta
Drew Barrymore criticată pentru invadarea spațiului personal al lui Michelle Pfeiffer
Monden
Drew Barrymore criticată pentru invadarea spațiului personal al lui Michelle Pfeiffer
Deserturi de Crăciun: Cele mai căutate rețete pentru masa festivă
Monden
Deserturi de Crăciun: Cele mai căutate rețete pentru masa festivă
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Monden
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”
Monden
Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Monden
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
Monden
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Monden
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Ultima oră
20:43 - Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
20:37 - Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
20:32 - Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
20:10 - CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
20:02 - Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
19:46 - Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
19:38 - Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
19:29 - O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
19:15 - Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
19:08 - Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD