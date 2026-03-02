B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
02 mart. 2026, 19:42
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională VR cu resurse imersive
  2. Experiența virtuală și implicarea studenților în noul proiect

Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională de realitate virtuală, sub numele virtual.uoradea.ro. Noul site oferă studenţilor şi profesorilor acces la resurse interactive dezvoltate în realitate virtuală (VR), realitate augmentată (AR) şi realitate extinsă (XR).

Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională VR cu resurse imersive

Platforma transformă cursurile, laboratoarele şi seminariile clasice în experienţe digitale imersive, care pot fi accesate de pe telefon, tabletă, laptop sau cu ajutorul ochelarilor VR. Printre creaţiile disponibile se numără şi un mărţişor virtual holografic, realizat de studenţi. Pentru dezvoltarea conţinutului educaţional, universitatea utilizează platforma internaţională EON Reality. Lecţiile includ evaluări automate, iar progresul studenţilor este monitorizat în timp real, scrieștiripesurse.

Un element central al proiectului este colaborarea profesor-student, tinerii fiind implicaţi direct în crearea de modele 3D şi laboratoare virtuale. O echipă formată din aproximativ 20 de studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei a realizat primele aplicaţii pentru studiul circuitelor electrice.

„Această echipă a realizat jocuri şi laboratoare virtuale pentru nivel începător în circuite electrice în curent continuu, evoluând spre modele de spaţii virtuale create de ei – spaţii fizice transformate în laboratoare virtuale, holograme educaţionale. Realizările echipei vor putea fi vizualizate online pe site-ul www.virtual.uoradea.ro, unde se vor adăuga continuu noi rezultate ale Universităţii din Oradea în acest domeniu”, a declarat coordonatoarea proiectului Living Lab VR@UO, conf univ dr. ing. Adriana Gavra.

Experiența virtuală și implicarea studenților în noul proiect

Evaluarea este integrată direct în experienţa virtuală, fiind adaptată fiecărei lecţii şi concepută de cadrul didactic, iar la final platforma generează automat o analiză obiectivă a nivelului de cunoştinţe dobândite. Potrivit coordonatorilor, 90% dintre studenţii care au testat noul sistem s-au declarat mulţumiţi de metodele interactive de învăţare, în timp ce 10% preferă în continuare varianta tradiţională.

Platforma virtual.uoradea.ro a fost realizată de studentul Bogdan Panea, împreună cu alţi cinci colegi din echipa Living Lab VR@UO: Alexandru Şorian, Dudaş Zsolt, Rareş Silaghi şi Mateş Horea (anul II specializarea Inginerie Electrică şi Calculatoare -IEC), alături de Raul Hanga (anul III IEC).

„Toate cadrele didactice implicate şi majoritatea studenţilor au obţinut certificări în realitate extinsă şi inteligenţă artificială, în urma unor cursuri de specializare”, se mai precizează în comunicatul instituției.

