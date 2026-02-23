Eliza Maria Iliescu a împlinit 21 de ani pe 16 ianuarie 2026. Ea e studentă la două facultăți și vrea să calce pe urmele profesionale ale mamei sale. Adriana Iliescu a adus-o pe lume în 2005, la vârsta de 66 de ani, prin fertilizare in vitro.

Eliza Iliescu e studentă la două facultăți

Eliza e studentă la Facultatea de Litere și la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București și s-a remarcat deja la mai multe evenimente culturale.

„Vreau să fiu de limba română și engleză. E o facultate frumoasă. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei Universități prestigioase din București”, a spus Eliza.

Adriana Iliescu i-a povestit fiicei sale cum a venit pe lume

Eliza nu este copilul biologic al Adrianei Iliescu, deoarece ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi. Adriana i-a povestit fiicei sale cum a venit pe lume, scrie

„Elizei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari.

A înțeles, asta până la partea în care i s-a explicat că nu își vă cunoaște niciodată tatăl, pentru că nimeni nu știe cine este acel bărbat.

Partea aceea a fost dureroasă, Eliza a avut lacrimi în ochi și a pus un milion de întrebări, nu a fost ușor să înțeleagă. Și pentru Adriana a fost un moment dificil: cum să îi explici copilului tău că ai apelat la o bancă de donatori, că nu știi cine este bărbatul respectiv? Eliza a fost nevoită să accepte în cele din urmă”, au declarat apropiați ai Adrianei Iliescu, potrivit Click!.