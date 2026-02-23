B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)

Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 14:14
Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
Eliza și Adriana Iliescu.
Cuprins
  1. Eliza Iliescu e studentă la două facultăți
  2. Adriana Iliescu i-a povestit fiicei sale cum a venit pe lume

Eliza Maria Iliescu a împlinit 21 de ani pe 16 ianuarie 2026. Ea e studentă la două facultăți și vrea să calce pe urmele profesionale ale mamei sale. Adriana Iliescu a adus-o pe lume în 2005, la vârsta de 66 de ani, prin fertilizare in vitro.

Eliza Iliescu e studentă la două facultăți

Eliza e studentă la Facultatea de Litere și la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București și s-a remarcat deja la mai multe evenimente culturale.

„Vreau să fiu profesoară de limba română și engleză. E o facultate frumoasă. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei Universități prestigioase din București”, a spus Eliza.

Adriana Iliescu i-a povestit fiicei sale cum a venit pe lume

Eliza nu este copilul biologic al Adrianei Iliescu, deoarece ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi. Adriana i-a povestit fiicei sale cum a venit pe lume, scrie Click!.

„Elizei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari.

A înțeles, asta până la partea în care i s-a explicat că nu își vă cunoaște niciodată tatăl, pentru că nimeni nu știe cine este acel bărbat.

Partea aceea a fost dureroasă, Eliza a avut lacrimi în ochi și a pus un milion de întrebări, nu a fost ușor să înțeleagă. Și pentru Adriana a fost un moment dificil: cum să îi explici copilului tău că ai apelat la o bancă de donatori, că nu știi cine este bărbatul respectiv? Eliza a fost nevoită să accepte în cele din urmă”, au declarat apropiați ai Adrianei Iliescu, potrivit Click!.

Tags:
Citește și...
Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
Monden
Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Monden
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
Monden
Cât costă cazarea la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut (FOTO)
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Monden
BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)
Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Monden
Bianca Drăgușanu, reacție nervoasă după ce Monica Tatoiu a spus că e „toxică”: „Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
Monden
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit: „Am rămas amici”
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Monden
De nerecunoscut! Apariția cu care o cântăreață din România și-a surprins complet fanii (FOTO)
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Monden
Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Monden
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Monden
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Ultima oră
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:59 - Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
13:52 - Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
13:32 - Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal
12:45 - Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna